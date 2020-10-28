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川普競選官網遭駭客「查封」 稱將公布機密資料

編譯張君堯／綜合報導
美國總統川普的競選網站27日遭駭，首頁出現偽聯邦調查局（FBI）與美國司法部徽章，搭配上「此網站已被查封」的標題，駭客聲稱「川普總統散布的假新聞夠多了，是時候讓世界知道真相」。（取材自推特@JackPosobiec）
美國總統川普的競選網站27日遭駭，首頁出現偽聯邦調查局（FBI）與美國司法部徽章，搭配上「此網站已被查封」的標題，駭客聲稱「川普總統散布的假新聞夠多了，是時候讓世界知道真相」。（取材自推特@JackPosobiec）

美國總統川普的競選網站27日傳出遭駭，首頁出現偽聯邦調查局與美國司法部徽章，搭配「此網站已遭查封」標題。駭客聲稱：「世界已經受夠川普總統每天散布的假消息，是時候讓世界知道真相了。」

川普官方競選網站「DonaldJTrump.com」27日突遭駭客入侵，首頁被放上仿FBI與司法部的網站查封公告，還聲稱川普政府涉及新冠病毒的起源、與外國人士違法操縱2020總統大選。網站隨後在當地晚間7時20分關閉。

駭客表示入侵了川普的多樣電子設備，讓他們獲得川普及其親友的機密信息，並喊話：「今天全世界可以決定是否要知道真相。」

此外，駭客還貼出兩個加密門羅幣（Monero）帳戶連結，並要求瀏覽者向任一帳戶捐款，作為駭客曝光總統資料與否的「投票」，且宣稱無論哪一個連結募集到較多金額，都將在截止後遵循世界的意願，向大眾宣布結果。

競選網站稍後於晚間7時45分恢復運作，川普團隊的通訊總監莫塔（Tim Murtaugh）隨後發表系統遭駭聲明，稱沒有機密資料外洩，因為根本沒有儲存在競選網站上，莫塔也強調正與執法機構合作調查遭駭的來源。

這已是川普近日疑似遭受的第二起網路攻擊。據荷蘭媒體「deVolkskrant」22日報導，荷蘭駭客蓋佛斯（Victor Gevers）不到一周前成功猜中川普的推特密碼為「maga2020」，也就是川普競選口號「2020讓美國再次偉大」（2020 Make America Great Again）的縮寫，成功登入川普的推特帳戶，不過該消息遭推特否認。

川普 駭客 美國

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