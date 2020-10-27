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美企重量級遊說團體 呼籲耐心等候大選結果

編譯黃淑玲／綜合外電
美國大企業遊說團體發表聯合聲明，呼籲民眾耐心等候大選結果，因為郵寄投票爆量，圖為紐約的選務人員27日在收集郵寄選票。(美聯社)
美國大企業遊說團體發表聯合聲明，呼籲民眾耐心等候大選結果，因為郵寄投票爆量，圖為紐約的選務人員27日在收集郵寄選票。(美聯社)

美國影響力強大的企業遊說團體發表聯合聲明，呼籲美國民眾耐心等候這次美國大選結果，因為這次選舉的郵寄投票爆量，可能在投票日之後仍需要花數天甚至數周的時間計票。在他們提出訴求之前幾個小時，美國總統川普說，如果投票日之後，還繼續計票「完全不適當」。

聯合聲明由美國商會、商業圓桌會議以及其他六個工商團體具名，他們訴求選舉能夠和平與公正。聲明指出：「即便是在一般正常情況下，也需要時間才能得出最後結果」，「我們呼籲所有美國人支持由聯邦與各州所制定出的程序，對我們國家長久以來和平與公正的選舉傳統，繼續懷抱信心。」

金融時報說，這些美國重量級企業團體顯然十分關切選舉結果可能延遲出爐或是引起紛爭，因為這次以郵寄方式投票的選民數量創下紀錄。

川普強調投票當天就應該宣布勝負的主張，主要是最高法院九位大法官之一的卡瓦諾（Brett Kavanaugh）本周對有關威斯康辛州郵寄投票截止日期的一個案件提出意見，卡瓦諾表示，各州應有權強制對不在籍（通常以郵寄方式）投票設下嚴格截止時日，以免造成混亂以及不當；因為不設期限的話，很可能在選舉日之後仍有數千選票湧入，而逆轉選舉結果。

卡瓦諾是川普所提名的大法官，也是萬一選舉有爭議時的裁決人士之一。

美國 投票 川普

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