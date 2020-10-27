我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬批川普「天天說謊」、「刷存在感」

疫情挫道指史指 科技股提振那指

Starlink開始測試 每月99元 蒂芙尼和LVMH討論降價合併

記者張大仁／整理

財經簡訊

9月耐久財訂單 增加1.9%

9月耐用財訂單增加1.9%，連升5月，輕鬆超越預期；商業投資再次加強，顯示引領美國經濟復甦的製造商穩步擴張。不含國防和運輸的核心耐久財訂單增加1%，連2月超越疫情前水平；新車和卡車訂單增加1.5%，較上月急降明顯回升。主要金屬和金屬製成零件訂單量增加，代表工業需求上升。

Starlink開始測試 每月99元

SpaceX正在擴大其Starlink衛星聯網服務的前置測試，開始向有意註冊該服務的人們發送電子郵件。該測試被稱為「Beta Than Nothing Beta」測試，服務價格為每月99元，外加訂購Starlink套件499元。 該套件包括一個用於連接衛星的用戶終端機、一個安裝三腳架和一個Wi-Fi路由器。SpaceX還在Google Play和Apple iOS應用商店中上架Starlink App。

小摩數位貨幣正式商業運轉

摩根大通全球批發支付業務負責人喬治奧科普洛斯(Takis Georgakopoulos)表示，一位大型技術客戶本周首次商業化使用該公司的數位貨幣JPM硬幣在全球進行支付。摩根大通為此建立一項新業務來負責其稱為Onyx的區塊鏈和數位貨幣業務，員工數約100多人。

亞馬遜將雇用10萬假期員工

亞馬遜將招聘10萬名季節性員工，以應對假期購物季期間激增的需求。這些員工將在美國和加拿大的亞馬遜倉庫網絡中協助挑選、打包和運送客戶訂單。在加州、德州、馬里蘭州、喬治亞州和新澤西州雇用人數將會是最多。去年假期期間，亞馬遜雇用20萬名臨時工人，是2018年的2倍。

蒂芙尼和LVMH討論降價合併

媒體報導，珠寶商蒂芙尼(Tiffany & Co.)和路易威登(LVMH)母公司正在討論合併的最新條款，以解決兩家公司間的持續糾紛。根據修改後的條款，路易威登集團將以每股130至133元價格收購蒂芙尼，低於最初的每股135元。雙方正在尋求盡快達成交易。之前曾討論的公開收購，目前不太可能。

開拓重工上季獲利減少54%

工業機械製造商開拓重工(Caterpillar)表示，由於所有地區和分類市場設備銷售下降，第3季獲利下降54%。上季調整後每股獲利1.34元，營收99億元，優於預期，但銷售額同比下降23%。即使如此，其業績仍超出華爾街預期。根據Refinitiv分析師的平均預期，調整後每股獲利為1.18元，營收為97.98億元。

亞馬遜 貨幣 營收

上一則

漢堡王營收降 佰百雞同店銷售增

延伸閱讀

做給中國看！美同意分享敏感衛星資料 加強印度戰力

做給中國看！美同意分享敏感衛星資料 加強印度戰力
台積承包英特爾晶片 創造百億美元收入

台積承包英特爾晶片 創造百億美元收入
亞馬遜超市智能購物車 加州爾灣民眾排隊體驗

亞馬遜超市智能購物車 加州爾灣民眾排隊體驗
特斯拉召回5萬輛Model S和X 亞馬遜:bug導致蘋果卡遭刪

特斯拉召回5萬輛Model S和X 亞馬遜:bug導致蘋果卡遭刪

熱門新聞

民調可信嗎？根據多家民調預測，川普目前落後；2016年的民調也多預測川普不會贏得大選，但結果相反。(Getty Images)

估白登這2州看漲… 如川普奪連任「民調這行就玩完了」

2020-10-23 21:54
美國人擔心今年選舉暴力威脅，加上疫情、民權示威和野火蔓延，開始囤積必需品、購買創新高的槍枝、甚至逃到鄉下，以避開選舉可能的紛爭。圖為民眾搶購衛生紙。(取材自推特)

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

2020-10-26 21:38
台北市議員王世堅在政論節目中直言「白登是敗相已露」。 圖╱GettyImages

美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏

2020-10-22 08:27
美國聯邦參議院多數黨領袖麥康諾20日被拍到雙手出現大片深紫色瘀青，影像在網路引發熱議，但他聲稱自己健康沒有問題。歐新社

身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題

2020-10-23 07:19
美國媒體大亨、基督教福音派電視佈道家羅伯森。（取材自YouTube/CBN News）

信嗎？佈道家預言：上帝說川普會連任 5年後行星撞地球

2020-10-21 21:35
英國諧星薩夏．拜倫．柯恩的惡搞喜劇偽紀錄片「芭樂特續集電影」在紐約第五大道貼出宣傳海報，攝於15日。Getty Images

設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」

2020-10-24 08:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離

影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離
民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村
白登擴大領先！密、威、賓3州 支持度猛升

白登擴大領先！密、威、賓3州 支持度猛升
52票：48票 參院投票通過 巴瑞特出任大法官

52票：48票 參院投票通過 巴瑞特出任大法官

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時