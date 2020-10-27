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疫情挫道指史指 科技股提振那指

漢堡王營收降 佰百雞同店銷售增

記者張大仁／綜合報導

Restaurant Brands International財報顯示，由於漢堡王和Tim Hortons的銷售額難以從新冠疫情中反彈，上季營收下降8%。

不過，得益於雞肉三明治的大賣，佰百雞(Popeyes)的同店銷售額再度出現2位數增加。

該公司第3財季淨利1.45億元或每股47分，低於去年同期的2.01億元或每股75分。餐廳暫時關閉和與疫情有關其他支出壓縮獲利。不計重組費用和其他項目，Restaurant Brands每股獲利68分，高於接受Refinitiv調查分析師預期的每股63分。淨銷售額則下降8%至13.4億元，符合預期。

漢堡王同店銷售額下降7%。主管表示，在2021年其漢堡連鎖店業務將更加注重平價促銷。

Tim Hortons上季同店銷售額下降12.5%。這項加拿大咖啡連鎖店業務通常占Restaurant Brands營收半數以上。新冠疫情不僅擾亂了咖啡族的日常習慣，而且阻礙了振興銷售的努力。該連鎖店指望其會員計畫和咖啡沖泡的改進可以吸引顧客回流，但短期將面臨通勤客大幅減少和安大略餐廳關閉。

佰百雞是唯一同店銷售成長的連鎖品牌，上季開店至少17個月的餐廳銷售增加17.4%。但即使業績不錯，這個炸雞連鎖店品牌也僅占Restaurant Brands淨銷售額的十分之一。

雖然銷售下滑，該公司仍對其餐廳進行投資。Restaurant Brands宣布計畫對旗下3大品牌店面改建得來速車道，先由1萬家漢堡王和Tim Hortons分店開始。並推廣非接觸式支付方式和數位菜單板，根據天氣、前次訂單和其他因素顯示選項。

由於消費者尋求便利和安全，疫情推動了速食店的得來速銷售。漢堡王的得來速銷售在第3季成長28%。

漢堡王 疫情 咖啡

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