國際宗教自由日 龐培歐控中國試圖剷除所有宗教

國務卿龐培歐。(美聯社)

今天為國際宗教自由日，美國 國務卿龐培歐 點名中國 、伊朗與北韓為全球迫害宗教自由最嚴重國家。龐培歐表示，這些國家加大噤聲人民力道，其中北京甚至試圖剷除所有宗教信仰。

每年10月27日為國際宗教自由日，美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）今天發聲明指出，22年前的今天美國施行「國際宗教自由法」（International Religious Freedom Act），重申其對促進、捍衛世上所有人宗教自由權利的承諾。

龐培歐表示，美國政府體認每個人都應要能依據自身良知自由組織生活，不論他們宗教信仰為何，這個理念源自美國開國元勳願景。他強調，宗教自由及其他人類尊嚴相關議題是美國外交政策核心，現在是如此，未來也不會改變。

龐培歐接著點名中國、伊朗及北韓，直指他們為全球侵害宗教自由最嚴重的3個國家。

他說：「這些國家加強噤聲人民的措施。更糟的是，中共試圖剷除所有不符中共（政治）教條的宗教信仰。」

龐培歐6月10日發布美國國務院年度宗教自由報告時，也特別點名中國嚴重侵犯宗教自由。他當時指出，北京加大打壓宗教力道，不只大規模監禁維族，也持續打壓藏傳佛教、天主教及法輪功成員。

反觀世界其他地方，龐培歐表示，自美國今年2月成立「國際宗教自由聯盟」（International Religious Freedom or Belief Alliance）以來，已有31個國家加入這個致力處理全球相關挑戰的網絡。

此外，龐培歐指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情爆發後，許多國家釋放因為信仰遭不當囚禁的人士，讓他們得以與家人團聚。他呼籲，其他國家應該效法。