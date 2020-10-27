梅蘭妮亞賓州造勢 首度獨自站台催票

第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)27日在費城近郊Atglen首度獨自站台催票。(美聯社)

美國 第一夫人梅蘭妮亞 (Melania Trump)27日在費城近郊Atglen首度獨自站台催票，承諾只要川普 還是總統，美國家庭、國家的傳統價值將繼續，「美國是充滿希望的國家，而不是充滿恐懼的國家。」

比起川普動輒一個多小時的演講，梅蘭妮亞的講話簡短不少。她以你好賓州(Hello Pennsylvania)開場，稱自己染疫後康復狀況良好，「感謝你們在這期間給予我們家庭的愛；在經過治療以後，我們現在好多了。」

（影音來源：PBS NewsHour YouTube頻道）

梅蘭妮亞稱讚川普工作不遺餘力，是一個鬥士，一直為美國人而戰鬥。她也坦誠「我並不總是贊同他說話的方式」，引發台下一片笑聲。

儘管賓州已經成為兩黨總統參選人的兵家必爭之地，梅蘭妮亞的講話並未特別著眼於賓州。

她較為籠統地抨擊民主黨和白登的價值觀和行為，指責民主黨將自身利益置於美國之前、製造分裂，並在疫情爆發時利用納稅人的資金對總統發起攻擊，「在美國學習政治的孩子們，應該有一個更好的榜樣。」

她指責媒體用偏見偽造出第一家庭的負面形象，「這無法阻擋唐納德和我繼續做正確的事情。」

她也以一名母親的身份，對職場母親喊話，許諾將繼續保障女性權益，「如果你還未投票，那麼請記得出門投票，只有選川普才能讓美國繼續繁榮。」