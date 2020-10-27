火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」

美國前總統歐巴馬27日出面替民主黨總統選人白登站台，前往佛羅里達州爭取支持。美聯社

美國 前總統歐巴馬 27日出面替自己的副總統、民主黨總統選人白登站台，前往佛羅里達州爭取支持，歐巴馬批評現任總統川普 「刷存在感」（attention-seeker）、天天說謊，將白宮變成疫情熱點。

歐巴馬批評川普沒盡到總統本分，讓美國人民承擔後果；他還諷刺川普「嫉妒疫情的新聞版面比較大」，結果連保護白宮免受疫情侵擾都失敗了。

川普不僅自己在本月1日確診新冠肺炎，白宮工作人員和記者接連染疫，5名副總統潘斯的助理最近也染疫。

歐巴馬說，「我在白宮住過一段時間，你知道的，白宮是一個嚴格控制的環境，可以採取一些預防性措施避免受到感染或生病，『只有這個傢伙（指川普）做不到，他讓白宮成為熱區。』」

歐巴馬還提到川普熱愛的推特，他指「推特不能解決問題、每天看電視不能解決問題、編造故事或謊言不能解決問題」。歐巴馬說，美國有個天天說謊的總統，大家已經對這樣的奇怪光景感到麻木。

歐巴馬也批評川普在推特散布陰謀論，美國人民如何忍受這樣的美國總統；且總統這樣做，鼓勵其他人也跟著卑鄙、殘忍、分裂和種族主義，這已經破壞美國人民的生活，並影響孩子看待事情的觀點。

歐巴馬批評川普，「對如何當好總統沒有任何興趣，除非這可以讓他幫助他自己或他的朋友，或者是總統職位可以讓他收獲如實境秀般的、他所渴求的外界關注。」

「總統一職不會改變你本身，而是會揭露你是誰。」歐巴馬說，白登已經多次證明他的原則和品格，白登會是很棒的總統。

佛羅里達州為大選搖擺州，掌握29張選舉人票，兩黨競爭激烈；哥倫比亞廣播公司（CBS）兩天前的民調顯示，白登在佛州領先川普2個百分點，白登支持度為50%，川普48%。

歐巴馬在佛州奧蘭多（Orlando）的競選活動是公開演講，支持群眾開車到場，都坐在車子裡聽歐巴馬談話，歐巴馬鼓勵選民提早投票，強調每一張票都很重要，且這一票影響往後十年。

就在歐巴馬演講後不久，川普推特發文反擊，批歐巴馬的造勢活動「根本沒人」，歐巴馬也是「假造勢」，因為歐巴馬根本不相信白登會贏得選舉；另外，川普說自己在德州預付了幾百萬美元的稅金。