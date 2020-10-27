選前進攻！白登喬州演說 試圖將其「翻藍」

民主黨總統候選人白登27日到達喬州發表演講。(美聯社)

民主黨總統候選人白登 (Joe Biden)27日赴喬州 發表演說，在大選前最後一周採取進攻策略，試圖將長期支持共和黨的喬州「翻藍」，他指現任總統告訴民眾不用擔心疫情是在更改事實，他表示今年的選舉反映「我們想成為什麼樣的人」，稱美國 民眾應不論黨派、族裔而成為一個團結的國家；前總統歐巴馬同日也在佛州演說支持白登，表示「川普把總統工作當成真人秀」，對分內工作毫無興趣。

民主黨自1992年以來還未在總統大選 中贏得喬州，川普總統今年也認為自己肯定能輕鬆收穫喬州選民的支持，但近日民調顯示，川普和白登在喬州的民調不相上下，民主黨陣營因此在距大選前的最後一周採進攻策略，白登先後安排到喬州、愛荷華州，副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)也將赴亞利桑那州、德州，這些地區過去都是共和黨穩拿下的州。

（影音來源：Joe Biden YouTube頻道）

該計畫顯示出民主黨陣營的自信，近年來隨著喬州非裔選民、年輕選民的投票率增加，再加上共和黨逐漸失去亞特蘭大(Atlanta)郊區選民的支持，民主黨人認為喬州翻轉是白登勝選的關鍵，因此白登27日在喬州舉行兩場造勢，重點在將喬州「翻藍」，擴大競爭力。

白登在喬州演說中表示，一位總統應該關心民眾需要，而非搏取電視收視率」應聽取科學建議，而非對民眾健康置若罔聞，應該團結社會而非製造分裂，不應挑起紛爭，而應為問題尋求解決方案，「這也是我做總統的標準」，並稱自己「以一名自豪的民主黨人競選」。

白登表示，今年的大選關乎「我們想成為什麼樣的人」，「我相信美國民眾需要希望、團結、愛，而不是恐懼、分裂或仇恨」，近來美國社會經歷許多捍衛族裔公平的動盪，面對疫情也有很多無名英雄在一線奮戰，他表示，無論黨派、族裔，美國都應該是團結的國家，呼籲喬州選民在最後一周動身投票。

白登表示若當選，將首先執行3月擬定的抗疫計畫，聽取醫療專家的意見，保護民眾健康，帶領美國戰勝新冠病毒，他指「川普是帶領美國抗擊新冠疫情的最糟選擇」；此外他也表示會獎勵辛勤的付出而非以財富衡量所得，降低藥價，讓醫療保險更可負擔，推動免費疫苗，創造工作機會，保護民眾的健康和經濟生活，捍衛美國民主自由。

白登表示，上周全美新冠確診病例猛增，且平均每天都有近千人死於新冠，但現任總統依然告訴我們「不用擔心」，甚至說「新冠基本只會影響患有心臟疾病的老年人」，白登表示這是在更改事實，也是不負責任的表現，「他(指川普)總是說事情就是這樣(It is what it is)，他之所以這麼說，因為他就是這樣的人(He is who he is)。」

前總統歐巴馬27日也到佛州發表演說支持白登，他表示川普對分內工作沒興趣，只關心如何利用總統職位來幫助自己和朋友，「把總統工作當成一場真人秀」，歐巴馬稱，總統工作不會改變你的身分，只會暴露你是什麼樣的人，而白登自始至終都是一個有原則的人，將會成為一名好總統。

白登在未來幾日還將赴威斯康辛州、密西根州和佛州發表競選演說。