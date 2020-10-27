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爾灣大火最新：燎原11,200英畝燒毁幾棟民宅

記者丁曙／綜合報導
約巴林達附近的大火烈焰熊熊。(KTLA電視截圖)
約巴林達附近的大火烈焰熊熊。(KTLA電視截圖)

數以百計的消防員在27日繼續撲打在爾灣附近借助風勢燃燒的西爾維拉多(Silverado)大火。根據橙縣消防局最新消息，大火已經燒焦了11,199英畝，截至週二中午只有5％面積被控制。

視頻顯示，至27日清晨5點左右，在疏散的Foothill Ranch的房屋附近已有火焰燃燒。儘管該地區持續有陣風吹襲，消防員極力阻擋火焰接近任何民宅區。

由於26日周一的聖塔安娜焚風刮過南加州，在橙縣爆發的兩場大火之一的藍岭大火(Blue Ridge Fire)，已燒壞了約巴林達(Yorba Linda)市的幾所房屋，並在一夜之間移向附近的奇諾崗(Chino Hills)。

26日下午1點後，藍岭大火點燃，地點在約巴林達東部邊緣的藍岭大街和大角山，靠近奇諾崗州立公園。山火迅速蔓延，到當晚11點燒了6600英畝，迫使超過15,000人撤離。

週二上午，橙縣消防局(OCFA)表示，大火已經擴大到約8000英畝，控制面積0％。消防局已確認在約巴林達至少有一棟房屋被燒毁，而且週一現場視頻顯示，至少有兩座房屋被火焰嚴重損壞。大火在一夜之間朝奇諾岡蔓延，目前那裡沒有房屋遭到破壞。

消防官員希望星期二天氣轉好，預計聖塔安娜焚風將在傍晚減弱。預計該地區風速為10英里/小時，陣風為20英里/小時。但是，國家氣象局警告說，「強風加上極度乾燥的條件，將繼續導致嚴重的火災天候。」

爾灣大火已燎原11,199畝續向奇諾崗蔓延。(KTLA電視截圖)
爾灣大火已燎原11,199畝續向奇諾崗蔓延。(KTLA電視截圖)
山火燒毁了建築物。(KTLA電視截圖)
山火燒毁了建築物。(KTLA電視截圖)

橙縣 加州 南加

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