我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博再為白登助攻 德州俄州共砸1500萬元播廣告

巴基斯坦伊斯蘭教學院爆炸 至少8死逾110人傷

彭博再為白登助攻 德州俄州共砸1500萬元播廣告

記者顏伶如／綜合報導
彭博再砸1500萬元為白登鋪天蓋地播放電視廣告。圖為一名婦女跟白登、賀錦麗的人形紙板拍照。(美聯社)
彭博再砸1500萬元為白登鋪天蓋地播放電視廣告。圖為一名婦女跟白登、賀錦麗的人形紙板拍照。(美聯社)

為了阻斷川普總統連任之路，曾參加民主黨初選的前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)再度為民主黨候選人白登助攻，選前最後幾天在德州俄亥俄州共砸1500萬元鋪天蓋地播放電視廣告。身為億萬富豪的彭博之前已在佛羅里達州投注1億元，幫忙白登陣營做廣告。

紐約時報報導，彭博評估原本為「紅州」的德州、俄亥俄州，在這次選舉有機會翻盤，讓白登取得贏得大選的關鍵勝利。彭博政治顧問透露，彭博的「獨立美國」(Independence USA)超級政治行動委員會在德州、俄亥俄州州內所有電視市場全面購買廣告時段，希望在選前最後時刻為白登爭取更多選票。

報導指出，彭博在德州、俄亥俄州出手助攻，反映選民支持在選前最後階段已經出現板塊移動的事實，原因出在川普對於疫情仍是束手無策，導致人氣一路降低，女性選民、郊區選民心灰意冷之下，紛紛離去。

美國總統大選採選舉人團制(Electoral College)，俄亥俄州有18張選舉人票，德州有38張選舉人票，佛州則有29張選舉人票，對於想要入主白宮的270張選舉人票門檻，關係重大。

2016年大選時，川普在俄亥俄州取得大幅勝利，但在這次選舉當中，白登競選團隊則把俄州列為有機會放手一搏的決戰州。至於向來屬於「深紅」的共和黨票倉，過去這段期間民主黨陣營也發現機會越來越大，相對投入較以往更多的經費與時間努力經營。白登副手賀錦麗30日便將前德州展開最後衝次。

彭博核心幕僚沃夫森(Howard Wolfson)透露，彭博最近指示助理群進行民調，掌握選前最後時刻的川普，在哪些地區出現意料之外的頹勢，助理團隊周末期間針對多州完成調查後發現，德州、俄亥俄州是民主黨目前的最佳目標，選情差距相當接近，但不管是白登或川普陣營，在這兩州的電視廣告市場則沒有密集投播的策略。

沃夫森透露，彭博26日接到助理群的數據報告後，立即下達行動命令，「我們相信，雙方陣營在佛州將激戰到最後一兵一卒，我們目前正設法把機會擴大。我們看來，德州與俄亥俄州則是我們擴大機會的最佳目標。」他表示，從現在一直到下周，彭博還會在佛州追加電視廣告攻擊的規模。

彭博團隊在德州與俄亥俄州播放的選舉廣告，內容重點在於凸顯疫情嚴重以及川普抗疫無能，在德州播放的廣告則包括了許多西語內容，俄州廣告則包括白登振興經濟政策。

俄亥俄州 德州 白登

上一則

蓋茲：新冠疫苗明年初上市 首批很可能來自這三家公司

下一則

轟波洛西要求多！白宮發言人：選前通過紓困案機會渺茫

延伸閱讀

中西部搖擺州染疫激增 川普頻往造勢 稱疫情正在扭轉

中西部搖擺州染疫激增 川普頻往造勢 稱疫情正在扭轉
白登擴大領先！密、威、賓3州 支持度猛升

白登擴大領先！密、威、賓3州 支持度猛升
挺川普遊行衝突 警察遭蛋洗 多人被捕

挺川普遊行衝突 警察遭蛋洗 多人被捕
關鍵戰場！川普賓州搶票 1天趕3場造勢

關鍵戰場！川普賓州搶票 1天趕3場造勢

熱門新聞

民調可信嗎？根據多家民調預測，川普目前落後；2016年的民調也多預測川普不會贏得大選，但結果相反。(Getty Images)

估白登這2州看漲… 如川普奪連任「民調這行就玩完了」

2020-10-23 21:54
台北市議員王世堅在政論節目中直言「白登是敗相已露」。 圖╱GettyImages

美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏

2020-10-22 08:27
美國聯邦參議院多數黨領袖麥康諾20日被拍到雙手出現大片深紫色瘀青，影像在網路引發熱議，但他聲稱自己健康沒有問題。歐新社

身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題

2020-10-23 07:19
美國媒體大亨、基督教福音派電視佈道家羅伯森。（取材自YouTube/CBN News）

信嗎？佈道家預言：上帝說川普會連任 5年後行星撞地球

2020-10-21 21:35
美國人擔心今年選舉暴力威脅，加上疫情、民權示威和野火蔓延，開始囤積必需品、購買創新高的槍枝、甚至逃到鄉下，以避開選舉可能的紛爭。圖為民眾搶購衛生紙。(取材自推特)

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

2020-10-26 21:38
英國諧星薩夏．拜倫．柯恩的惡搞喜劇偽紀錄片「芭樂特續集電影」在紐約第五大道貼出宣傳海報，攝於15日。Getty Images

設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」

2020-10-24 08:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離

影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離
民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村
新聞內幕/ 華爾街日報為何沒搶先報導杭特白登電郵門？

新聞內幕/ 華爾街日報為何沒搶先報導杭特白登電郵門？
「上海灘」再現？周潤發、趙雅芝相隔40年再同框

「上海灘」再現？周潤發、趙雅芝相隔40年再同框
紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡