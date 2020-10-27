彭博再為白登助攻 德州俄州共砸1500萬元播廣告

彭博再砸1500萬元為白登鋪天蓋地播放電視廣告。圖為一名婦女跟白登、賀錦麗的人形紙板拍照。(美聯社)

為了阻斷川普總統連任之路，曾參加民主黨初選的前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)再度為民主黨候選人白登 助攻，選前最後幾天在德州 、俄亥俄州 共砸1500萬元鋪天蓋地播放電視廣告。身為億萬富豪的彭博之前已在佛羅里達州投注1億元，幫忙白登陣營做廣告。

紐約時報報導，彭博評估原本為「紅州」的德州、俄亥俄州，在這次選舉有機會翻盤，讓白登取得贏得大選的關鍵勝利。彭博政治顧問透露，彭博的「獨立美國」(Independence USA)超級政治行動委員會在德州、俄亥俄州州內所有電視市場全面購買廣告時段，希望在選前最後時刻為白登爭取更多選票。

報導指出，彭博在德州、俄亥俄州出手助攻，反映選民支持在選前最後階段已經出現板塊移動的事實，原因出在川普對於疫情仍是束手無策，導致人氣一路降低，女性選民、郊區選民心灰意冷之下，紛紛離去。

美國總統大選採選舉人團制(Electoral College)，俄亥俄州有18張選舉人票，德州有38張選舉人票，佛州則有29張選舉人票，對於想要入主白宮的270張選舉人票門檻，關係重大。

2016年大選時，川普在俄亥俄州取得大幅勝利，但在這次選舉當中，白登競選團隊則把俄州列為有機會放手一搏的決戰州。至於向來屬於「深紅」的共和黨票倉，過去這段期間民主黨陣營也發現機會越來越大，相對投入較以往更多的經費與時間努力經營。白登副手賀錦麗30日便將前德州展開最後衝次。

彭博核心幕僚沃夫森(Howard Wolfson)透露，彭博最近指示助理群進行民調，掌握選前最後時刻的川普，在哪些地區出現意料之外的頹勢，助理團隊周末期間針對多州完成調查後發現，德州、俄亥俄州是民主黨目前的最佳目標，選情差距相當接近，但不管是白登或川普陣營，在這兩州的電視廣告市場則沒有密集投播的策略。

沃夫森透露，彭博26日接到助理群的數據報告後，立即下達行動命令，「我們相信，雙方陣營在佛州將激戰到最後一兵一卒，我們目前正設法把機會擴大。我們看來，德州與俄亥俄州則是我們擴大機會的最佳目標。」他表示，從現在一直到下周，彭博還會在佛州追加電視廣告攻擊的規模。

彭博團隊在德州與俄亥俄州播放的選舉廣告，內容重點在於凸顯疫情嚴重以及川普抗疫無能，在德州播放的廣告則包括了許多西語內容，俄州廣告則包括白登振興經濟政策。