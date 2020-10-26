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「酷八」挺川 「五角」收回！ 非裔名人支持 能讓川普連任嗎？

記者顏伶如／綜合報導
嘻哈饒舌樂壇知名非洲裔藝人「五角」(50 Cent，左)、「冰塊酷八」(Ice Cube，右)表明支持川普總統連任，成為政壇熱門話題。(美聯社)
嘻哈饒舌樂壇知名非洲裔藝人「五角」(50 Cent，左)、「冰塊酷八」(Ice Cube，右)表明支持川普總統連任，成為政壇熱門話題。(美聯社)

選舉進入尾聲之時，嘻哈饒舌樂壇知名非洲裔藝人「冰塊酷八」(Ice Cube)、「五角」(50 Cent)表明支持川普總統連任，成為政壇熱門話題。然而，非洲裔名人加持，能否帶動年輕非洲裔男性選民因此票投川普，仍有待觀察。

「五角」透過推特發文宣布支持川普，並寫道很擔心民主黨候選白登如果當選，自己要繳的稅可能變多。他在推文中自嘲：「沒錯，我不想變成只剩兩角。」他也說，白登要對富人加稅的構想「非常糟糕，我不喜歡」。但「五角」25日又宣布，撤銷對川普的支持，並說「我從來就不喜歡他」。

「冰塊酷八」則是接受媒體訪問時透露，他所推出的「與非洲裔美國之約」(Contract with Black America)社會運動，獲得了川普競選團隊高層幕僚注意，並且與他見面進一步討論。明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)今年5月25日被白人警察以膝蓋壓頸致死後，全美各地出現大規模抗爭，「冰塊酷八」在7月間推出「與非洲裔美國之約」，希望做為創造種族經濟平等的藍圖。

美利堅大學(American University)國會及總統研究中心(Center for Congressional and Presidential Studies)研究員傅伍德(Sam Fulwood)指出，「五角」與「冰塊酷八」並不代表大多數非洲裔民眾的政治立場，也不代表非洲裔男性選民之間存在一股潛在的挺川勢力。

傅伍德指出，這兩位藝人其實屬於非洲裔廣泛選民社群的邊緣，「在11月3日的選舉裡，他們不太可能說得動數量可觀的黑人選民不再投票給民主黨候選人。」

傅伍德指出，根據美利堅大學國會及總統研究中心與傳播學院的一項聯合研究，在威斯康辛州、密西根州、賓州、北卡羅來納州、喬治亞州及佛州共計六個搖擺州裡，受訪非洲裔選民裡只有7%表示會投給川普，打算投給白登的則有66%。

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