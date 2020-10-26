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確診數激增+紓困案停擺 道指重挫650點

螞蟻集團IPO 募資345億元 傳蘋果明年初推新AirPods

記者張大仁／整理

財經簡訊

芝加哥Fed指數 連3月溫和成長

衡量美國總體經濟活動之一指標的的芝加哥Fed全國經濟活動指數，從8月修訂後的1.11降至9月的0.27。該指數的3個月移動平均數從8月的3.22跌至1.33。指數為零表示經濟正在以其歷史成長率增加。芝加哥Fed指數是85個經濟指標的加權平均值，其中50項指標呈現正值。與生產相關指標減少0.24。銷售、訂單和庫存增加0.07，低於8月的0.10。

9月新屋銷售量 下跌3.5%

美國人口普查局報導，按季節調整後的9月新屋銷售量為年率95.9萬套，較8月下修的99.4萬套下跌3.5%。與去年相比，新屋銷售成長32%。不計9月的下跌，今年來新屋銷售較去年同期快了近17%。房價中位數為32萬6800元，高於上月；庫存量28.4萬套，銷售速度為3.6個月；市場平衡標準是6個月。

Lordstown掛牌 股價先熱後溫

電動車新創公司Lordstown Motors在那斯達克交易所首日掛牌交易，股價一度飆升近20%，但隨即降溫。收漲4.2%報18.97元。該公司在上周遭特定目的收購公司(SPAC)DiamondPeak Holdings Corp.反向收購。與傳統的IPO相比，與SPAC交易再上市可簡化監管程序，已成華爾街籌集資金的最新流行方式。

螞蟻集團IPO 募資345億元

螞蟻集團26日確定其股票發行價，將透過雙重首次公開發行(IPO)募集345億元，成為史上規模最大的IPO。這家中國金融科技巨頭表示，將在上海和香港均分股票分別上市，在兩地同步發行16.7億股新股。螞蟻集團在上海上市的股票定價為每股68.8元人民幣。根據官方匯率，發行16.7億股將募集1149.4億元人民幣(合172.3億美元)。

蘋果明年初推新AirPods

《彭博》報導，蘋果公司計畫最快明年初推出全新AirPods和AirPods Pro，有助於蘋果繼續提高其可穿戴設備、家用和配件業務。蘋果該類業務上季營收為64.5億元，年增逾16%。該類業務包括AirPods、Apple Watch、Apple TV和如保護套和充電器等配件。

財報難看 SAP市值縮水350億

德國企業軟體集團SAP第3季報令人失望，股價大跌逾20%，市值縮水294.8億歐元(約合350億美元)。該公司調降2020年財測，市值從1470億歐元降至1180億歐元，是至少12年來最糟單日走勢。SAP表示，新冠疫情的封鎖將影響其業務關係和客戶管理軟體的需求直至2022年。

美航擬讓消費者參觀737 Max

美國航空正計畫展開波音737 Max消費者參觀行程，並在接下來幾周內召回機師，以提高公眾對致命墜機事故後飛機的信心。聯邦航空管理局(FAA)仍在對737 Max進行重新認證的最後階段，尚未正式簽署批准。波音公司已修正飛機的軟體，其中包括讓機師難以控制的飛控系統。

指數 蘋果 美國

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