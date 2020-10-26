Dunkin'證實收購案 股價聞訊大漲16%

在Dunkin'證實正與Arby和Jimmy John家族的私營企業Inspire Brands進行銷售談判後，股價 大漲16.12%報103.1元。

披露這項收購案的《紐約時報 》報導，這筆交易的價值為88億元，合每股106.50元，較Dunkin' 23日的收盤價高出20%。該公司股價26日市值達84億元。該股今年來上漲38%。

新冠疫情及其對咖啡飲用者日常習慣的干擾已經重創Dunkin'的銷售，第2季同店銷售額下降18.7%。但是，它的得來速車道加上推出新飲料以及與TikTok網紅迪艾美利歐(Charli D’Amelio)的合作，推動其銷售回升。競爭對手星巴克最近一季的美國同店銷售額跌幅更大，達40%。

Cowen分析師 查爾斯(Andrew Charles)在最新報告中寫道：「Dunkin'相對健全的收入正反映在其引人注目的銷售價格上。」

查爾斯還說，Dunkin'的業務要比Inspire的其他公開交易收購案來得要健全許多。

Jefferies分析師巴里許(Andy Barish)表示，根據交易估值和Inspire的戰略挑戰，他不預期會出現競標場面。將Dunkin'加入其投資組合將使Inspire的餐廳總數增加一倍以上，並擴大更多國際市場。