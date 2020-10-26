我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反擊美售台3武器 中國宣布制裁洛克希德馬丁、波音防務

伊凡卡與丈夫肖像 驚現紐約時報廣場反川廣告牌

伊凡卡與丈夫肖像 驚現紐約時報廣場反川廣告牌

記者顏伶如／綜合報導
共和黨反川派人士組成的政治行動委員會「林肯計畫」(Lincoln Project)在紐約時代廣場(Times Square)推出的反川普大型數位廣告看板。(路透社)
共和黨反川派人士組成的政治行動委員會「林肯計畫」(Lincoln Project)在紐約時代廣場(Times Square)推出的反川普大型數位廣告看板。(路透社)

共和黨反川派人士組成的政治行動委員會「林肯計畫」(Lincoln Project)，日前在紐約時報廣場(Times Square)推出的反川普大型數位廣告看板，以川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)及女婿庫許納(Jared Kushner)為主角。同樣都是白宮資深顧問的庫許納與伊凡卡發表聲明喊告，「林肯計畫」則反嗆：「請去別的地方玩弄你們的恫嚇伎倆。」

以伊凡卡為主角的反川廣告看板上，列出全美染疫死亡22萬餘人，紐約染疫死亡3萬餘人，旁邊配著伊凡卡笑容滿面、雙手擺姿態的圖檔。以庫許納為主角的廣告看板則寫著標語：「紐約客將會會飽受折磨，那是他們的事。」這句標語來自「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌上個月報導中的庫許納談話引述。

與川普具有數十年交情，先前幫忙川普處理詐騙、性侵官司的紐約訴訟律師卡索維茲(Marc Kasowitz)，日前致函給「林肯計畫」指出，時報廣場的廣告看板為「不實消息、惡意攻擊及誹謗」，如果沒有撤除就會提告，求償巨額賠償。

「林肯計畫」委任律師桑德森(Matthew Sanderson)周末期間則發表聲明回應，「林肯計畫」絕對不會被空洞的咆哮給嚇唬，「要告就去告」。

聲明中也說：「請去別的地方玩弄你們的恫嚇伎倆。」

桑德森回信給卡索維茲指出：「你這兩個客戶已不再只是上東城的社交名流，稍微不滿意就動輒提告，庫許納與川普小姐現在是公職官員，他們拜川普總統用人唯親之賜，成為公職官員，從2017年以來雙雙出任白宮資深顧問。」

信中寫道：「庫許納與川普小姐出任白宮高層官員，對各地美國人民帶來災難後果。你的所謂訴訟恐怕也站不住腳。」

川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)及夫婿庫許納(Jared Kus...
川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)及夫婿庫許納(Jared Kushner)為主角的反川廣告看板，出現在時報廣場(Times Square)。(路透社)

川普 庫許納 紐約時報

上一則

與確診案例共搭專機 福斯新聞總裁與數名主播須隔離

下一則

選戰激烈 大選已逾6千萬人提前投票

延伸閱讀

美過去一周日均病例增幅創新高！川普：假新聞媒體陰謀

美過去一周日均病例增幅創新高！川普：假新聞媒體陰謀
川普民調落後 庫許納卻說「這次比上次更有信心」

川普民調落後 庫許納卻說「這次比上次更有信心」
分析：川普上台雖未改善美俄關係 仍是莫斯科青睞人選

分析：川普上台雖未改善美俄關係 仍是莫斯科青睞人選
影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬

影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬

熱門新聞

墨西哥裔的阿奎爾(後排右)在疫情爆發七個多月，幾乎要失去餐廳事業的同時，家庭成員一個個被感染，包括他的父親、67歲的耶素斯(後排右二)不敵病魔，家族中連續八人病逝。(取材自GoFundMe網站)

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

2020-10-19 22:02
民調可信嗎？根據多家民調預測，川普目前落後；2016年的民調也多預測川普不會贏得大選，但結果相反。(Getty Images)

估白登這2州看漲… 如川普奪連任「民調這行就玩完了」

2020-10-23 21:54
「紐約客」雜誌作家及有線電視新聞網首席法律分析師圖賓。(美聯社)

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

2020-10-19 22:40
台北市議員王世堅在政論節目中直言「白登是敗相已露」。 圖╱GettyImages

美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏

2020-10-22 08:27
美國聯邦參議院多數黨領袖麥康諾20日被拍到雙手出現大片深紫色瘀青，影像在網路引發熱議，但他聲稱自己健康沒有問題。歐新社

身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題

2020-10-23 07:19
美國媒體大亨、基督教福音派電視佈道家羅伯森。（取材自YouTube/CBN News）

信嗎？佈道家預言：上帝說川普會連任 5年後行星撞地球

2020-10-21 21:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂
獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%
影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬

影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬
伊凡卡「緊急任務」：幫川普贏回郊區婦女票

伊凡卡「緊急任務」：幫川普贏回郊區婦女票
Trader Joe's召回一款受歡迎的自有品牌食品

Trader Joe's召回一款受歡迎的自有品牌食品