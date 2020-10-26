我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反制美國 中國要求6家駐華美媒繳交資料

美股道瓊早盤大跌逾300點 美確診病例暴增

川普民調落後 庫許納卻說「這次比上次更有信心」

記者顏伶如／綜合報導
26日，川普女婿、白宮資深顧問庫許納(Jared Kushner)接受電視訪問。(美聯社)
26日，川普女婿、白宮資深顧問庫許納(Jared Kushner)接受電視訪問。(美聯社)

2020年大選只剩一周，尋求連任的川普總統民調卻落後於民主黨候選人白登。川普女婿、白宮資深顧問庫許納(Jared Kushner)26日上午接受福斯新聞網(Fox News)專訪時說，透過團隊內部在全美各地的實際了解，這次選舉比2016年大選「更有信心」。另一方面，曾撰寫「水門案」(Watergate)調查報導的資深記者勃恩斯坦(Carl Bernstein)則爆料，某些共和黨籍聯邦參議員已開始私下討論，倘若川普敗選卻不願離職，屆時應該如何因應。

庫許納26日受訪時說：「我跟我的各州主委談過，我們有各種大數據推算公式，我覺得電話民調在現今已經是非常老舊的手段，特別是在抵制文化(cancel culture)盛行的此時。」

他指出，民調圈有許多「江湖騙子」(snake oil salesmen)，長久以來招搖撞騙，2016年大選結果證明，選前所有民調都是錯的，但民調機構並沒有相對做出必要調整。

他說：「我的各州主委都跟我說，他們對於這次比上次更有信心。我們看到民眾對總統展現無比熱情，大家都很喜歡他是第一個屬於圈外人的總統，不屬於華府政壇，為平民百姓而奮鬥。」

他表示，川普團隊有250萬義工，代表民眾對川普的大力支持，「我們在另一個陣營則沒有看到能量跟組織動員。」

庫許納說，目前在幾個搖擺州，川普選情都頗為不錯，「我們保持審慎樂觀，從過去幾年可以學到一個教訓，那就是不要低估川普。」

資深記者勃恩斯坦25日晚間接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時說，約有十名共和黨聯邦參議員已經開始私下討論，研究如何對付一個「完全失控」且「不顧法律只想繼續掌權」的總統。

他指出，共和黨參議員認為，川普如果敗選，可能使出「焦土策略」(scorched earth strategy)，以破壞憲法、令人難以置信的手段侵犯選舉制度。

勃恩斯坦表示，川普這陣子非常嚴肅對身邊人士表示，正考慮不擇手段，動用手中掌握所有資源，擋下民主黨及白登贏得選舉，川普正設法拖延計票時間，讓選舉人票出爐陷入難產。他說，民主黨唯一因應之道就是取得讓川普無法辯駁的壓倒性勝利。

川普 民調 庫許納

上一則

法律女教師愛上殺人犯 25年後才出獄仍決定結婚

下一則

美過去一周日均病例增幅創新高！川普：假新聞媒體陰謀

延伸閱讀

分析：川普上台雖未改善美俄關係 仍是莫斯科青睞人選

分析：川普上台雖未改善美俄關係 仍是莫斯科青睞人選
白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬

白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬
瑞典研究：共和黨在川普領導下急遽轉變 不甩民主鼓勵暴力

瑞典研究：共和黨在川普領導下急遽轉變 不甩民主鼓勵暴力
新聞評論／若白登當選 蔡政府如何收拾兩岸殘局？

新聞評論／若白登當選 蔡政府如何收拾兩岸殘局？

熱門新聞

墨西哥裔的阿奎爾(後排右)在疫情爆發七個多月，幾乎要失去餐廳事業的同時，家庭成員一個個被感染，包括他的父親、67歲的耶素斯(後排右二)不敵病魔，家族中連續八人病逝。(取材自GoFundMe網站)

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

2020-10-19 22:02
民調可信嗎？根據多家民調預測，川普目前落後；2016年的民調也多預測川普不會贏得大選，但結果相反。(Getty Images)

估白登這2州看漲… 如川普奪連任「民調這行就玩完了」

2020-10-23 21:54
「紐約客」雜誌作家及有線電視新聞網首席法律分析師圖賓。(美聯社)

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

2020-10-19 22:40
台北市議員王世堅在政論節目中直言「白登是敗相已露」。 圖╱GettyImages

美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏

2020-10-22 08:27
美國聯邦參議院多數黨領袖麥康諾20日被拍到雙手出現大片深紫色瘀青，影像在網路引發熱議，但他聲稱自己健康沒有問題。歐新社

身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題

2020-10-23 07:19
美國媒體大亨、基督教福音派電視佈道家羅伯森。（取材自YouTube/CBN News）

信嗎？佈道家預言：上帝說川普會連任 5年後行星撞地球

2020-10-21 21:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂
獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%
影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬

影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬
伊凡卡「緊急任務」：幫川普贏回郊區婦女票

伊凡卡「緊急任務」：幫川普贏回郊區婦女票
Trader Joe's召回一款受歡迎的自有品牌食品

Trader Joe's召回一款受歡迎的自有品牌食品