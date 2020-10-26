川普民調落後 庫許納卻說「這次比上次更有信心」

26日，川普女婿、白宮資深顧問庫許納(Jared Kushner)接受電視訪問。(美聯社)

2020年大選只剩一周，尋求連任的川普 總統民調 卻落後於民主黨候選人白登。川普女婿、白宮資深顧問庫許納 (Jared Kushner)26日上午接受福斯新聞網(Fox News)專訪時說，透過團隊內部在全美各地的實際了解，這次選舉比2016年大選「更有信心」。另一方面，曾撰寫「水門案」(Watergate)調查報導的資深記者勃恩斯坦(Carl Bernstein)則爆料，某些共和黨籍聯邦參議員已開始私下討論，倘若川普敗選卻不願離職，屆時應該如何因應。

庫許納26日受訪時說：「我跟我的各州主委談過，我們有各種大數據推算公式，我覺得電話民調在現今已經是非常老舊的手段，特別是在抵制文化(cancel culture)盛行的此時。」

他指出，民調圈有許多「江湖騙子」(snake oil salesmen)，長久以來招搖撞騙，2016年大選結果證明，選前所有民調都是錯的，但民調機構並沒有相對做出必要調整。

他說：「我的各州主委都跟我說，他們對於這次比上次更有信心。我們看到民眾對總統展現無比熱情，大家都很喜歡他是第一個屬於圈外人的總統，不屬於華府政壇，為平民百姓而奮鬥。」

他表示，川普團隊有250萬義工，代表民眾對川普的大力支持，「我們在另一個陣營則沒有看到能量跟組織動員。」

庫許納說，目前在幾個搖擺州，川普選情都頗為不錯，「我們保持審慎樂觀，從過去幾年可以學到一個教訓，那就是不要低估川普。」

資深記者勃恩斯坦25日晚間接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時說，約有十名共和黨聯邦參議員已經開始私下討論，研究如何對付一個「完全失控」且「不顧法律只想繼續掌權」的總統。

他指出，共和黨參議員認為，川普如果敗選，可能使出「焦土策略」(scorched earth strategy)，以破壞憲法、令人難以置信的手段侵犯選舉制度。

勃恩斯坦表示，川普這陣子非常嚴肅對身邊人士表示，正考慮不擇手段，動用手中掌握所有資源，擋下民主黨及白登贏得選舉，川普正設法拖延計票時間，讓選舉人票出爐陷入難產。他說，民主黨唯一因應之道就是取得讓川普無法辯駁的壓倒性勝利。