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最高院裁定人口普查提前結束 這州恐少1眾院席次

記者張聲肇／綜合報導
十年一度的人口普查工作，在許多地區實際人數尚未完成調查之際，已被宣布結束。(美聯社)
十年一度的人口普查工作，在許多地區實際人數尚未完成調查之際，已被宣布結束。(美聯社)

儘管下級法院否決，最高法院還是站在川普政府一邊，讓十年一度的人口普查工作，還沒算完偏遠地區及少數群族的實際人數，就在日前突然中止。

紐約及加州聯邦法官都裁定，川普政府提早結束2020人口普查工作的行政命令違憲，應按原訂10月31日告停的計畫，讓普查人員訪問完偏遠地區的原住民社區後，才開始統計全國人口；川普政府提出上訴後，高院最後裁定停止下級法院讓人口普查持續的命令。

社區領袖、統計學家、民權團體指出，有色人種及少數族裔的人口，向來就沒有完整計算，今年普查仍有這項缺點的話，未來很長一段時間，偏遠地區道路橋樑的預算就會受到影響，各州各郡鎮學校及醫院經費的補撥也會受到波及。聯邦政府預算，有1兆5000億元是要拿來給州以下地方政府，按人口分布，作實際運用的。

亞美公義促進會(AAJC)執行長楊重遠(John Yang)表示，少數族裔人口少算，表示當地的學校會太擁擠，醫院床位會不足，道路也會擁擠不堪。

人口普查局說，已普查完全國家戶總數的99.9%。但是，3億3000萬人的國家，即使少算那0.1%，就有數十萬人「被消失」，對小城鎮而言，即使少算幾個人，收到的補助、該有的權益，就會和「有根有據有法可依」的情況下被分到的，差很多。

今年的普查，有67%民眾用信件或網路、電話完成普查問，其餘得靠普查員挨家挨戶現場查訪、填寫資料。

連遭兩次颶風襲擊的路易斯安納州，很多地方普查員還沒有到訪，目前完成率不到94%。

普查局說，全國248個「普查區」當中，沒有達到99.9%到訪率的還有麻州昆西、康州紐海文、北卡州艾許維爾、密西西比州傑克遜、羅德島州普羅維登斯以及紐約曼哈頓。

全國面積最小的羅德島州，可能因此少一席國會眾議員席次，該州「共同理想」組織負責人馬瑞安(John Marion)說，只要多3萬人出來，就可「恢復」這一席。

人口普查 川普 紐約

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