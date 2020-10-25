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大選日倒數9天 5860萬選民已提早投票

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大選日倒數9天 5860萬選民已提早投票

編譯季晶晶／綜合外電
截至10月25日，美國選民已有5860萬人提早投票。圖為紐約市提早投票的排隊人潮。(路透)
截至10月25日，美國選民已有5860萬人提早投票。圖為紐約市提早投票的排隊人潮。(路透)

距離美國大選投票日剩九天，許多選民提早投票，人數已超過2016年提早或缺席投票的總數。

除寄抵選務辦公室的通訊選票外，佛羅里達、德州以及其他州開放提早投票的地點，累積了上千萬張選票，因選民避免於疫情期間擠在11月3日當天投票。

美聯社追蹤的數據顯示，截至目前為止，美國選民已投下5860萬張選票，比2016年時透過通訊或提早親自投票的人數5800萬人還要多。

提早投票的選民裡，民主黨支持者持續領先，但共和黨正縮小差距。共和黨支持者開始出現在提早親自投票的地點，顯示有許多人相信美國總統川普對於通訊投票舞弊的無根據警告。

截至10月15日，登記為民主黨的選民有51%已投票，相較下，登記為共和黨的選民僅25%已投票。但到25日，民主黨的領先差距略為縮小，變成51%比31%。

美聯社追蹤的提早投票人數，由各州和地方選務官員通報。大部分共和黨人預料會在大選日當天才投票。

分析師說，民主黨的高投票率加深共和黨催促支持者在最後一周出來投票的壓力，尤其是11月3日。在票票都重要的搖擺州，例如佛羅里達、內華達和北卡羅來納州，更為緊張。

雙方競選陣營通常都會催促選民提早投票，以便將稀缺資源用來爭取邊緣選民，這能節省郵寄和數位的競選廣告費，並減少可能影響選舉結果的變數。但川普陣營催促選民提早投票的努力顯然成效有限。

不過，民主黨的數據分析師Tom Bonier說，他不預期選舉結果會一面倒：「跡象顯示，共和黨人很投入。我們預期大選日當天，他們會有高投票率。」

根據佛羅里達大學教授Michael McDonald預測，今年美國大選的投票人數將達到創紀錄的約1.5億人，占合格選民的65％，寫下1908年以來的最高投票率。

通訊投票 共和黨 民主黨

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