美國大選年風波意外不斷 路透選出10關鍵時刻

路透社整理出今年美國大選的十個關鍵時間點。圖為川普總統25日到新罕州演講造勢。(美聯社)

2020年美國大選因總統川普 角逐連任，各界本已預期會出現許多精彩好戲，但沒人料到會出現一場全球大疫攪局。這個大選年令人頭暈目眩，路透社整理出10個關鍵時間點。

1. 2月5日─川普遭彈劾後獲參議院判無罪

共和黨籍的川普今年初運勢好轉。參議院審理彈劾案的結果，讓川普擺脫民主黨 人指控的兩大罪；特別檢察官穆勒（Robert Mueller）通俄案調查報告的陰霾不再罩頂；而且經濟表現氣勢如虹，川普連任機會相對提升。川普歷經幾年紛紛擾擾，此刻讓他有調整步伐的機會。

但就在一切看似有利川普之際，加州和太平洋西北地區（Pacific Northwest）已開始冒出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例。

2. 2月29日─白登 贏得南卡羅來納州民主黨初選

在愛阿華州黨團會議和新罕布什爾州初選受挫後，爭取成為民主黨總統候選人的白登（Joe Biden）一度看似無望。但白登的競選顧問堅稱，一旦非裔人士開始踴躍投票，局勢就會改變。

結果正如他們所言，白登橫掃南卡初選，導致數名黨內對手立即退選，為民主黨幾周內就底定候選人奠基。白登或許證明自己是最能在中西部等地區，吸引溫和派選民不投川普的民主黨人。

3. 3月11日─川普就冠狀病毒疫情發表演說

川普連續數週淡化冠狀病毒威脅，國內病例卻持續飆升。為此，川普在橢圓形辦公室發表一場罕見的演說，企圖安撫不安的國人。但兩天後，川普宣布全國進入緊急狀態。

2019冠狀病毒疾病疫情重塑美國人的生活，導致學校、商家和餐廳關門，數百萬人受困家中，繼而成為主導2020年大選的議題。川普因為疫情停止競選活動數個月，而白登所受影響更甚。

4. 4月8日─桑德斯退出民主黨初選

由於黨代表票遠遠落後白登，疫情又讓國家陷入癱瘓，聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）成為白登在民主黨提名戰役中最後一個退選的對手。

幾天之後，桑德斯便表態支持白登，以確保不會重演4年前黨內爭執不休局面。當年他遲遲不承認輸給希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton），一直撐到民主黨全國代表大會。

桑德斯此舉讓白登能堅定聚焦大選近7個月。白登致力讓桑德斯的支持者覺得被接納，並成立一系列政策工作小組，納入進步派的聲音。

5. 4月23日─川普聲稱漂白水能消滅體內病毒

隨著全美染疫死亡人數逼近5萬人，川普在每日疫情簡報會上隨口暗示，把漂白水等消毒劑注入人體或許可以消滅病毒。公衛專家隨即警告民眾這樣做會中毒，川普之後也說自己是在反諷。

雖然4月民調顯示，民眾認同川普危機處理方式的比率上升，但漂白水一說掀起的風波，仍成為川普幾天後決定完全中止疫情簡報會的因素之一。

6. 6月1日─白宮外抗議民眾遭胡椒噴霧攻擊

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭警員以膝壓頸致死後，華府等多座城市出現抗議活動，但過程大致和平。

川普6月1日在白宮發表演說，提及他日後競選時一直重複的主題「法律與秩序」。之後身穿鎮暴裝備的美國公園警察（Park Police）和國民兵（National Guard）部隊施放胡椒噴霧，趕走白宮外面公園裡的抗議者，好讓川普能走到聖約翰聖公會教堂（St John's Episcopal church）拍攝一張手拿聖經的照片。這幅混亂景象自此跟著川普揮之不去。

民調顯示，美國人民大致支持要求種族正義的抗議。川普支持率很快就掉到7個月來最低點。

7. 8月11日─賀錦麗成為白登副手

白登選擇曾是初選對手的加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）作為自己的副手人選，外界對此不感意外，畢竟她一直很受看好。

賀錦麗很快就證明自己正是白登亟需之人，成為一個熟練又圓滑的競選搭檔，激勵民主黨基本盤士氣。賀錦麗也帶上自己高超的募款本領，一加入陣容，白登陣營的募款金額隨之衝高。

8. 9月18日─自由派大法官金斯柏辭世

自由派最深的恐懼成真。在11月3日大選前不到兩個月，美國傳奇大法官金斯柏（Ruth Bader Ginsburg）不敵癌症辭世。

川普毫不遲疑地提名法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）填補遺缺，此舉可能使保守派未來多年在最高法院占上風，讓保守派在川普挑戰重重的這一年多了歡呼的理由。

但此舉也刺激到民主黨人，尤其是女性，同時讓民眾意識到白登陣營對平價醫療法（Affordable Care Act）和墮胎權受威脅的警告。

9. 9月29日─川普和白登首場辯論

亟需扭轉頹勢的川普參加第一場總統辯論，打算和白登好好打一仗，但川普的好鬥卻招來反效果。他多次打斷白登和主持人華勒斯（Chris Wallace），到整場辯論失控的地步，並攻擊白登的家庭。辯論後的民調和焦點團體調查顯示，川普的行為令態度未定的選民反感。

川普確診2019冠狀病毒疾病後，第二場辯論改為虛擬形式，但他不願參加。10月22日與白登進行最終辯論時，川普態度轉趨節制。

10. 10月2日─川普感染2019冠狀病毒疾病

川普親身參加忽視防疫規定的集會好幾周後，與幾名幕僚都確診2019冠狀病毒疾病。短暫生病和隔離讓他暫時無法造勢10天，但受害更深的可能是他的形象。

絕大多數美國人已認為川普抗疫方式漏洞百出，他的確診讓白宮顯得笨手笨腳且虛偽，也讓冠狀病毒在投票日前持續居於選戰核心。