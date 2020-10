加州舊金山法院再度駁回了司法部將微信從美國境內應用程式商店中下架的申請。(取自新浪網)

據中央電視台報導,加州舊金山地方法院23日再度駁回了司法部 的申請,維持上個月的臨時禁令,也就是禁止將中國即時通訊軟體「微信 」從美國 境內應用程式商店中下架,該地方法院的法官勞雷爾·碧勒(Laurel Beeler)表示,政府繳交的新證據並沒有改變法院先前的觀點,微信對美國安全構成所謂威脅的證據明顯不足。

根據美國媒體報導,司法部針對碧勒裁決,已上訴美國聯邦第九巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Ninth Circuit),但在12月前應不會有結果。