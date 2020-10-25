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政治廣告定位數據很敏感 臉書要紐大停止研究

中央社／舊金山24日綜合外電報導

社群網路巨擘臉書（Facebook）要求紐約大學（New York University）一項研究專案，停止收集平台在政治廣告定位的數據，說這有違收集使用者個資方面的規定。

參與紐約大學廣告觀察專案（Ad Observatory）的博士生兼研究員艾德遜（Laura Edelson）昨天在部落格貼文說，「一星期前，臉書發函（禁止令）給我，要求我們撤下廣告觀察專案並刪除相關數據」。但她說：「公眾有權知道政治廣告如何鎖定目標群，這項命令我們恕難照辦。」

美國11月3日總統大選進入倒數10天階段，各界無不放大檢視臉書在選戰的角色，以及各候選人、政治團體如何運用這個社群平台影響選民。

紐大研究人員利用名為「廣告觀察」的外掛程式，將它加裝在瀏覽器上，並將臉書廣告複製到公共數據庫之中。

艾德遜等人負責追蹤的數據當中，包括哪些人是哪些廣告的定位目標。

臉書發言人歐斯本（Joe Osborne）表示，臉書早於幾個月之前即通知紐大，繼續推動研究、搜刮民眾臉書資訊，等同觸犯臉書相關規定。

他說，「臉書本身的廣告資料庫Ad Library每個月用戶多達200多萬，紐大也是其一。Ad Library在政治和議題廣告上的透明度，已遠大於電視、廣播或任何其他數位廣告平台。」

然而，艾德遜說臉書這套系統並不完善，「紐大的網安分析報告顯示，臉書透明度演算法存有缺陷，會一再漏列政治廣告到公共檔案中」。

總部位在加州的臉書在2020大選前加強政治廣告方面的規定，尤其是禁止任何人嘗試破壞選舉過程，也嚴禁某些種族歧視或排外言論。

臉書也將於選前一週，禁止刊登新政治廣告。

臉書要求紐大11月底前停止這項研究專案，但沒有說明繼續研究會有什麼樣的後果。

臉書 紐約大學 社群

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