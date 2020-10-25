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疫情燒到副總統身邊 潘斯的幕僚長、高級顧問紛確診

年邁但未凋零 疫情下美國二手書店逆境求生

中央社／洛杉磯24日專電
76歲的凱倫．克洛普（Karen Kropp）在洛杉磯郊區阿凱迪亞 （Arcadia）經營二手書店The Book Rack，受到在地居民支持。中央社
76歲的凱倫．克洛普（Karen Kropp）在洛杉磯郊區阿凱迪亞 （Arcadia）經營二手書店The Book Rack，受到在地居民支持。中央社

「挑戰不只是疫情，很多老顧客搬家、過世了」，白髮蒼蒼的凱倫站在書店櫃台25年了，76歲的她仍守護這滿屋子似乎快被時代淘汰的書本，每天戴著口罩迎接上門的愛書人。

歷經大型書店競爭、線上閱讀普及，這家位在洛杉磯郊區阿凱迪亞（Arcadia）的二手書店The Book Rack還沒有被今年疫情打倒。對比外頭冷清的街道，書牆包圍的小店怡然獨立，客人穿梭書架之間尋寶。

書香伴隨人氣，這一幕在2020年的美國格外珍貴。店裡客人比街上行人還多，人人謹守玻璃門上貼著的防疫指示「戴上口罩」。雖然看不出面容，大部分是頭髮灰白的銀髮族讀者。

祖母級店主凱倫．克洛普（Karen Kropp）站在櫃台後為客人結帳、收取交易的舊書；有時扮演書友，依照客人喜好推薦下一本書。80幾歲的派特．瓦倫蒂諾（Pat Valentino）說：「凱倫知道我喜歡什麼，問她就對了。」

牆上掛了美式足球綠灣包裝人隊徽，凱倫介紹自己來自威斯康辛州，25年前搬來加州定居，在這家書店工作10年後，從前任老闆手中接下書店，經營15年多了。

在這個電子書、線上購物漸漸取代實體書店的年代，這家街角書店還是得到一批粉絲支持。

凱倫說：「很多年紀大的人還是喜歡實體的書本。他們喜歡看得到、摸得著，在店裡隨意逛逛。花時間去挑選看哪個作者，看看書的封面來挑一本書，再決定要帶走哪一本。」

退休人士麥可與羅斯夫婦即將出門旅行，特地來逛逛，挑幾本書在路上看。麥可形容書本就像老朋友，捧書閱讀的經驗是電子裝置難以取代的。

他說：「我喜歡夜裡，在不同的燈光下讀書。書本就像是我的老朋友，每當我讀到一本書的尾聲，我都會覺得有點不捨，因為這些人物全都要消失不見了。」

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全球大流行，書店外的世界，正慢慢從全面隔離的末日場景中恢復活動。身為書店老闆和一週讀5本書的重度讀者，凱倫珍惜這家小店保存的人與人之間交流互動，以及從地板擺到天花板的各類小說帶來的精神享受。

「我沒有太多機會出國，但我藉著書本遊歷世界」，凱倫說，店裡的客人有世界各地旅行的經驗，經常向她推薦哪本書寫哪個國家特別寫實。此外，她愛讀歷史小說，在特定的具體時空中享受作者添加的想像力。

儘管忠實顧客相挺，疫情衝擊一度使凱倫關店。店裡唯一員工米娜（Mina Kasama）7月在募資網站為書店與凱倫募到8143美元。米娜說，凱倫待她就像阿嬤，透過募款，希望凱倫知道她和這間店對社區有多重要。

去年剛退休的珍娜．柯斯威爾（Janet Cerswell）開了一小時車來幫凱倫捧場，因為她在報紙讀到，書店面臨關門危機。珍娜說：「我喜歡讀書，更支持在地商家，一定要來支持。」

實體書店雖然年邁，但還不見凋零。店裡唯二的年輕客人是住在附近的學生，對他們來說，逛書店經驗非常珍貴。頭戴棒球帽的年輕人說：「對我們這一代，讀書仍是獲取知識的重要方式，現在書店很少見，我喜歡來這裡，永遠可以找到圖書館找不到的書。」

阿凱迪亞（Arcadia）居民派特．瓦倫蒂諾（Pat Valentino）是二手...
阿凱迪亞（Arcadia）居民派特．瓦倫蒂諾（Pat Valentino）是二手書店The Book Rack的忠實顧客。他稱讚店主凱倫最瞭解顧客的喜好，總能推薦好書。中央社

書店 疫情 退休

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