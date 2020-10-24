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科州冰火兩重天 野火燒過洛磯山 暴風雪周末報到

編譯盧炯燊／綜合24日電
科羅拉多州的野火持續擴大，在強風助威下，直撲埃斯蒂斯公園鎮，迫使警方封鎖通往該鎮的道路，並撤離居民。(美聯社)
科羅拉多州的野火持續擴大，在強風助威下，直撲埃斯蒂斯公園鎮，迫使警方封鎖通往該鎮的道路，並撤離居民。(美聯社)

科羅拉多州山火持續蔓延，僅最近幾個月已發生三起大野火，目前在東部發生的「東查柏森大火」(East Troublesome Fire)已成為科州歷來規模第二大的野火，24日隨著風勢燒過洛磯山國家公園，直撲埃斯蒂斯公園鎮(Estes Park)。

埃斯蒂斯公園社區現時的命運是一場冰與火的競賽，因為一場暴風雪由24日晚上持續到25日，或許因此可以阻止山火蔓延；但在暴風雪前，火勢持續增強及擴大，社區的居民已收到疏散令，消防人員也嚴陣以待。

埃斯蒂斯公園居民數月來飽受這場山火威脅，已有上千人撤離；居民表示，大火產生的濃煙籠罩，中午的天空是血紅色、黑暗的，甚至看不到太陽，就像在另一個星球一樣。到目前為止已有一對年邁夫婦在試圖撲滅房屋附近的大火時不幸遇難。

由於強風助長火勢，大火幾乎一夜之間就燒越洛磯山而迫近埃斯蒂斯公園，消防部門的行動指揮官德爾默里科(Paul Delmerico)24日在視頻簡報會指出，強風妨礙了滅火飛機的運作，目前只能利用衛星圖像來定位山火。

埃斯蒂斯公園24日早上的強風時速高達50哩，預計氣溫會上升至攝氏60度，相對濕度極低，乾燥情況只能讓野火加劇。

每年這個時候，科羅拉多州海拔較高的地區通常會受到野火及暴風雪的雙重威脅，但今年情況特別嚴重，顯示出氣候變化的種種跡象。專家們表示，氣候變化及野生植被大量死亡和乾枯，是導致2020年美國西部火災的原因之一。

科州今年三場歷來最大野火，除「東查柏森大火」外，還包括「松樹峽谷大火」(Pine Gulch Fire)及「金馬倫山大火」(Cameron Peak Fire)，其中只有「松樹峽谷大火」完全撲滅。

科羅拉多州野火產生的濃煙蔽日，整個天空一片暗紅。(美聯社)
科羅拉多州野火產生的濃煙蔽日，整個天空一片暗紅。(美聯社)

山火 暴風雪 科羅拉多州

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