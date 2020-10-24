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白登次子電郵門 前生意合夥人將接受FBI約談

中央社華盛頓23日綜合外電報導
民主黨總統候選人白登次子杭特的前合夥人鮑布林斯基(圖)將被美國聯邦調查局約談，因此原訂今天早上跟委員會的會晤延期。(路透)
民主黨總統候選人白登次子杭特的前合夥人鮑布林斯基(圖)將被美國聯邦調查局約談，因此原訂今天早上跟委員會的會晤延期。(路透)

美國聯邦參議院國土安全委員會今天聲明表示，民主黨總統候選人白登次子杭特的前合夥人鮑布林斯基將被美國聯邦調查局（FBI）約談，因此原訂今天早上跟委員會的會晤延期。

根據參議院國土安全暨政府事務委員會（U.S. Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs），FBI也要求鮑布林斯基（Tony Bobulinski）交出手機中的相關資料。

鮑布林斯基昨天公開指控前副總統白登（Joe Biden），稱白登對自己涉及次子杭特（Hunter Biden）的海外生意往來一事說謊。

福斯新聞（Fox News）報導，FBI「維持一貫的標準作法，不會證實也不會否認有調查的存在」。

一名政府高階官員告訴「福斯新聞」，鮑布林斯基或他的律師已聯繫FBI要求進行會談，而不是FBI主動找鮑布林斯基約談。

持續調查杭特海外生意往來的參議院國土安全委員會和參議院財政委員會（Senate Finance Committee）表示，他們原定今天早上與鮑布林斯基的約見遭推延。

參議院國土安全委員會主席強生（Ron Johnson）說：「我很感謝FBI出了一份力，我很高興他們終於對委員會已調查數個月的財務問題產生興趣。」

共和黨籍的威斯康辛州聯邦參議員強生還指出：「我希望鮑布林斯基先生可以盡快跟我們的委員會進行談話，毫無保留地分享他對白登家族生意往來的見解。」

FBI 參議院 白登

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