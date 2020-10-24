達美與西捷航空合資案 美運輸部初步有條件同意

美國運輸部今天表示，初步有條件同意達美航空（Delta Air Lines）與加拿大西捷航空（WestJet）的合資企業案。 美聯社

美國 運輸部今天表示，初步有條件同意達美航空（Delta Air Lines）與加拿大西捷航空（WestJet）的合資企業案。

美聯社報導，美國運輸部計劃授予這個合資企業反托拉斯法豁免權，該法主要是避免競爭企業聯合、出現壟斷市場的行為。運輸部表示，這項合資企業案可以增加往返美加之間的旅程選擇。

川普 政府提出的條件是，這兩家航空公司必須讓出在紐約 拉瓜迪亞機場（LaGuardia）部分起降權；川普政府也提議將西捷旗下廉價航空公司Swoop排除在合資企業外。

目前還不清楚這兩家航空公司是否會接受這些條件。西捷發言人表示，公司正在檢視這些條件，之後再回覆運輸部；達美航空則尚未回應置評請求。

這兩家航空公司的合資企業案將以雙方數年前的夥伴關係為基礎，進一步擴大，納入新增直飛航班與常客互惠福利等。

達美航空也和其他外國航空公司成立合資企業，其中包括維珍航空（Virgin Atlantic）、大韓航空（Korean Air）、法荷航空集團（Air France-KLM）與墨西哥國際航空公司（Aeromexico）等。