「芭樂特」設局錄到朱利安尼不雅畫面 川普批「變態」

英國諧星薩夏．拜倫．柯恩的惡搞喜劇偽紀錄片「芭樂特續集電影」在紐約第五大道貼出宣傳海報，攝於15日。Getty Images

英國諧星薩夏．拜倫．柯恩（Sacha Baron Cohen）的惡搞喜劇偽紀錄片「芭樂特續集電影」23日在亞馬遜上架，川普 總統私人律師朱利安尼被劇組設局錄下的不雅畫面則先一步流出，川普當天被問到此事，直批柯恩是個「變態」（creep）。

法新社報導，川普是在空軍一號答覆記者就此提問時表示，他不知道朱利安尼被設局是發生什麼事，但柯恩「多年前就試圖耍我，我是唯一一個說別想的人。那是個騙人傢伙。我不覺得他有趣。對我來說，他就是個變態。」

柯恩曾自創自演諷刺電視影集「Ali G個人秀」（Da Ali G Show），透過假扮Ali G和芭樂特等虛構角色「採訪」不知情民眾、名人與高官。川普2003年曾接受Ali G採訪和推銷生意點子，但他顯然察覺有問題，立刻就起身走人。

媒體此前報導，在「芭樂特續集電影」飾演芭樂特女兒的保加利亞女星巴卡洛娃（Maria Bakalova）打扮得性感妖豔，跑去「採訪」朱利安尼。兩人共處於紐約的一家飯店房間時，朱利安尼卻躺在床上，把手伸進褲子裡面，但他事後喊冤，強調只是把衣服紮進褲子裡。

不過，朱利安尼其實不是唯一的受害人。「芭樂特」推特23日又公開一隻影片，踢爆白宮 安檢與防疫措施疑似形同虛設，可見巴卡洛娃早在2月19日就已變裝混進鳳凰城的川普造勢活動，直擊川普、長子小唐納 與他女友季伏爾（Kimberly Guilfoyle）登台講話，還與小唐納交談。

影像後段則可見到巴卡洛娃二度變裝，在白宮一帶接受右派傳媒「一個美國新聞網」（OANN）白宮特派記者里昂（Chanel Rion）採訪。當時英國每日郵報記者剛好在場，認為里昂疑似也遭劇組設局。