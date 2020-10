「芭樂特」設局錄到朱利安尼不雅畫面 川普批「變態」

英國諧星薩夏.拜倫.柯恩(Sacha Baron Cohen)的惡搞喜劇偽紀錄片「芭樂特續集電影」23日在亞馬遜上架,川普 總統私人律師朱利安尼被劇組設局錄下的不雅畫面則先一步流出,川普當天被問到此事,直批柯恩是個「變態」(creep)。

法新社報導,川普是在空軍一號答覆記者就此提問時表示,他不知道朱利安尼被設局是發生什麼事,但柯恩「多年前就試圖耍我,我是唯一一個說別想的人。那是個騙人傢伙。我不覺得他有趣。對我來說,他就是個變態。」

柯恩曾自創自演諷刺電視影集「Ali G個人秀」(Da Ali G Show),透過假扮Ali G和芭樂特等虛構角色「採訪」不知情民眾、名人與高官。川普2003年曾接受Ali G採訪和推銷生意點子,但他顯然察覺有問題,立刻就起身走人。

媒體此前報導,在「芭樂特續集電影」飾演芭樂特女兒的保加利亞女星巴卡洛娃(Maria Bakalova)打扮得性感妖豔,跑去「採訪」朱利安尼。兩人共處於紐約的一家飯店房間時,朱利安尼卻躺在床上,把手伸進褲子裡面,但他事後喊冤,強調只是把衣服紮進褲子裡。

不過,朱利安尼其實不是唯一的受害人。「芭樂特」推特23日又公開一隻影片,踢爆白宮 安檢與防疫措施疑似形同虛設,可見巴卡洛娃早在2月19日就已變裝混進鳳凰城的川普造勢活動,直擊川普、長子小唐納 與他女友季伏爾(Kimberly Guilfoyle)登台講話,還與小唐納交談。

影像後段則可見到巴卡洛娃二度變裝,在白宮一帶接受右派傳媒「一個美國新聞網」(OANN)白宮特派記者里昂(Chanel Rion)採訪。當時英國每日郵報記者剛好在場,認為里昂疑似也遭劇組設局。

Trump very careful who he let into his events and house. No Covid test necessary - High 5! pic.twitter.com/Kf5gGk3n2M