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「芭樂特」設局錄到朱利安尼不雅畫面 川普批「變態」

編譯周辰陽／即時報導
英國諧星薩夏．拜倫．柯恩的惡搞喜劇偽紀錄片「芭樂特續集電影」在紐約第五大道貼出宣傳海報，攝於15日。Getty Images
英國諧星薩夏．拜倫．柯恩的惡搞喜劇偽紀錄片「芭樂特續集電影」在紐約第五大道貼出宣傳海報，攝於15日。Getty Images

英國諧星薩夏．拜倫．柯恩（Sacha Baron Cohen）的惡搞喜劇偽紀錄片「芭樂特續集電影」23日在亞馬遜上架，川普總統私人律師朱利安尼被劇組設局錄下的不雅畫面則先一步流出，川普當天被問到此事，直批柯恩是個「變態」（creep）。

法新社報導，川普是在空軍一號答覆記者就此提問時表示，他不知道朱利安尼被設局是發生什麼事，但柯恩「多年前就試圖耍我，我是唯一一個說別想的人。那是個騙人傢伙。我不覺得他有趣。對我來說，他就是個變態。」

柯恩曾自創自演諷刺電視影集「Ali G個人秀」（Da Ali G Show），透過假扮Ali G和芭樂特等虛構角色「採訪」不知情民眾、名人與高官。川普2003年曾接受Ali G採訪和推銷生意點子，但他顯然察覺有問題，立刻就起身走人。

媒體此前報導，在「芭樂特續集電影」飾演芭樂特女兒的保加利亞女星巴卡洛娃（Maria Bakalova）打扮得性感妖豔，跑去「採訪」朱利安尼。兩人共處於紐約的一家飯店房間時，朱利安尼卻躺在床上，把手伸進褲子裡面，但他事後喊冤，強調只是把衣服紮進褲子裡。

不過，朱利安尼其實不是唯一的受害人。「芭樂特」推特23日又公開一隻影片，踢爆白宮安檢與防疫措施疑似形同虛設，可見巴卡洛娃早在2月19日就已變裝混進鳳凰城的川普造勢活動，直擊川普、長子小唐納與他女友季伏爾（Kimberly Guilfoyle）登台講話，還與小唐納交談。

影像後段則可見到巴卡洛娃二度變裝，在白宮一帶接受右派傳媒「一個美國新聞網」（OANN）白宮特派記者里昂（Chanel Rion）採訪。當時英國每日郵報記者剛好在場，認為里昂疑似也遭劇組設局。

川普 白宮 小唐納

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