研發競賽！牛津、嬌生 2款新冠疫苗恢復在美試驗

英國製藥阿斯特捷利康公司宣布，與牛津大學共同研發的疫苗已在美國恢復臨床試驗。（美聯社）

兩款試驗中的新型冠狀病毒疫苗 因受試者出現狀況而喊卡，在確認問題與疫苗本身無關後，美國 核准這兩款疫苗恢復在美臨床試驗。

中央社引述法新社報導，英國 製藥阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）宣布，與牛津大學（University of Oxford）共同研發的疫苗已在美國恢復臨床試驗。該公司疫苗9月6日在英國的試驗出現一名受試者罹患神經系統疾病，導致試驗喊卡。但英國很快就恢復試驗，接著南非、巴西與日本也陸續恢復，只剩美國未放行。

阿斯特捷利康公司說：「繼其他國家於近幾周恢復臨床試驗後，美國食品暨藥物管理局（FDA）今天批准在美國重新展開試驗。」業者表示希望疫苗試驗結果能在年底出爐。

全球展開研製疫苗競賽，阿斯特捷利康與牛津大學合作研發的疫苗，被認為是目前最有可能搶先問世的疫苗之一。

與此同時，嬌生集團（Johnson & Johnson）10月12日因一名受試者出現不良反應後暫停試驗，今天也宣布準備恢復招募受試者。

媒體報導，嬌生集團首席科學官史托佛（Paul Stoffels）表示，試驗暫停期間除公司內部的檢查機制外，還有3個獨立的外部醫學顧問分析問題細節，「沒有發現證據顯示問題與疫苗有關」。

史托佛說，美國的試驗應能在26日前恢復進行，他以隱私為由不透露先前試驗出現副作用的細節，但據華盛頓郵報披露，先前的問題是一名受試者中風。

美國衛生及公共服務部（HHS）官員曼戈（Paul Mango）說，他預期美國今年底前就能取得足夠疫苗供「最脆弱」族群，明年1月底前所有年長者都能施打，到明年3、4月底前全體美國民眾都能打得到疫苗。