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美單日新冠確診8.26萬 再創新高 38州住院數攀升

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美單日新冠確診8.26萬 再創新高 38州住院人數攀升

編譯郭宣含／綜合23日電
美國新增確診病例又寫下7月以來的新高，而且38個州的住院新冠患者增加；圖為俄亥俄州一個新冠病毒檢測站。(美聯社)
美國新增確診病例又寫下7月以來的新高，而且38個州的住院新冠患者增加；圖為俄亥俄州一個新冠病毒檢測站。(美聯社)

美國新冠肺炎23日確診新增8萬2600例，超越陽光帶州夏季時的紀錄，也創下疫情爆發以來的單日新高，過去一周，全美有38州新冠住院人數攀升；世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)23日警告，北半球多國新冠疫情面臨指數型成長，他呼籲即刻採取防疫行動。

根據約翰霍普金斯大學(John Hopkins University)，截至23日晚間，全球確診4207萬5568例，死亡114萬3291人，美國確診848萬4991例，死亡22萬3914人。

美國新冠肺炎23日確診新增8萬2600例，不僅高於前一日新增逾6萬3000例，也創下疫情爆發至今新高；美國上次是在7月17日創下新增確診高峰，當時單日增加7萬6533例，主要來自佛羅里達州、德州、亞利桑納州和加州。

美國多州新增確診人數打破紀錄，使得全國單日新增確診也破天荒突破8萬例；全美38州過去一周新冠住院人數持續增加，自8月21日以來，新冠住院人數首度於本周攀升至4萬人，有14州新冠住院情況創下新高。

美國22日過去七天新冠確診平均新增逾6萬1140例，高於兩周前的4萬4647例；該數字在7月22日達到巔峰，新增確診滾動平均為6萬7293例。

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公衛專家表示，隨著天氣漸冷，病毒可能進一步傳播，造成更多確診。根據華盛頓大學「衛生指標與評估研究所」(IHME)23日疫情模型，明年2月底前，全美恐有逾50萬人疫歿，但只要人人戴口罩，可望挽救約13萬條性命。

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)23日警告，北半球有太多國家面臨新冠肺炎病患指數型成長，許多醫院和加護病房已接近或超過負荷上限。

譚德塞在日內瓦指出，各國正處於對抗新冠肺炎的關鍵時刻，「未來幾個月將非常艱難，部分國家正邁向危險的道路。」

他也呼籲各國即刻採取行動，以避免封鎖經濟、降低無謂的新冠死亡人數並維持必要的健康體系。

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譚德塞也提出四項防疫要點：首先，領導者必須誠實評估國內疫情爆發情勢，若已控制疫情，則需加倍努力維持低傳播率和追蹤病例；第二，新冠住院病患漸增的國家須盡快控制疫情；第三，他呼籲各國疫情應公開透明，並擬定防疫措施；最後，政府須協助染疫者與其家庭防疫與康復。

譚德塞表示，若各國領袖能遵守防疫措施，建立完善的疫情追蹤與隔離系統，未來可望避免經濟封鎖和居家避疫。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

美國有38個州近期住院的新冠患者增加，許多醫院人滿為患；圖為懷俄明州的一個新冠檢...
美國有38個州近期住院的新冠患者增加，許多醫院人滿為患；圖為懷俄明州的一個新冠檢測站。(美聯社)

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