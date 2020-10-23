我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川營錄影：賓州有人重複投票 總檢察長：拍攝民眾投票恐觸法

川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏

華大預測：美95%人口戴口罩 可救13萬人性命

編譯樊蕙／綜合23日電
華盛頓大學的最新模式預測，美國到明年2月底死亡可達50萬人，但如果人們都戴口罩，可挽救13萬條生命；圖為華大研究人員23日在西雅圖為民眾進行新冠病毒檢測。(美聯社)
華盛頓大學的最新模式預測，美國到明年2月底死亡可達50萬人，但如果人們都戴口罩，可挽救13萬條生命；圖為華大研究人員23日在西雅圖為民眾進行新冠病毒檢測。(美聯社)

華盛頓大學(University of Washington)「衛生指標與評估研究所」(IHME)研究人員23日估計，到明年2月底，全美恐有超過50萬人死於新冠肺炎，但只要大家都戴口罩，其中就有大約13萬人的性命可望被拯救。

研究人員估計，鑒於目前針對新冠肺炎的有效療法只有寥寥數種，疫苗也尚未出爐，全美「整個冬天都將持續面臨新冠肺炎帶來的公衛挑戰」。

共同主導該研究的IHME總監穆雷(Chris Murray)說：「我們將於秋季／冬季面對疫情非常嚴重的惡化。」

他也說，這些預估和目前正在增加的感染率與死亡個案都顯示，「疫情正在消失的說法」沒有根據；「我們認為那並非事實。」

23日的更新是IHME首次針對明年2月1日以後的死亡人數進行預估；目前該所在官網上估計，截至明年2月1日，恐有38萬6000人死亡。

IHME研究預計，諸如加州、德州、佛羅里達州等人口眾多的大州，染疫、死亡、以及需要使用醫院資源的人可能會特別多。

穆雷說：「我們預期相關人數的激增，將在全美各州與全國層級穩定成長，並在進入12月底與1月後每日死亡個案數量飆高時持續增加。」

23日刊登在「自然醫學」(Nature Medicine)期刊上的新研究指出，若能實現95%人口配合的全民戴口罩，就可望能在明年2月底前防止將近13萬人死於新冠肺炎。

該項分析發現，就算只有85%人口在公眾場所戴口罩，也會有將近9萬6000人的性命可被拯救。

目前科學家最樂觀的預估也顯示，新冠肺炎的新療法要到2021年才會出爐，而疫苗最早也要到明年4月才可能廣泛供應。

也就是說，直到疫苗出爐前，戴口罩以及保持距離等其他非藥物措施，是唯一真正能減緩新冠病毒傳播的方式。

研究人員坦承，讓95%人口戴口罩恐難辦到，但紐約有部分社區已達此門檻，而在維吉尼亞州、佛州和加州採取戴口罩措施的比例也達60%。

研究人員也估計，最糟糕的情況是，若各州持續鬆綁防疫限制措施，到了2月28日，全美恐有超過100萬人死亡。

新冠肺炎 疫苗 加州

上一則

估白登這2州看漲… 如川普奪連任「民調這行就玩完了」

延伸閱讀

FDA首次對外徵詢科學家 確保疫苗審核標準安全、有效

FDA首次對外徵詢科學家 確保疫苗審核標準安全、有效
NBA／詹姆斯38分大三元 湖人挺進冠軍戰

NBA／詹姆斯38分大三元 湖人挺進冠軍戰
場邊人語／湖人變陣 金塊受震

場邊人語／湖人變陣 金塊受震

NBA／雙星合拿60分 湖人碎金塊聽牌

NBA／雙星合拿60分 湖人碎金塊聽牌

熱門新聞

墨西哥裔的阿奎爾(後排右)在疫情爆發七個多月，幾乎要失去餐廳事業的同時，家庭成員一個個被感染，包括他的父親、67歲的耶素斯(後排右二)不敵病魔，家族中連續八人病逝。(取材自GoFundMe網站)

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

2020-10-19 22:02
美國總統川普16日出席喬治亞州梅崗市造勢活動。歐新社

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

2020-10-17 10:55
「紐約客」雜誌作家及有線電視新聞網首席法律分析師圖賓。(美聯社)

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

2020-10-19 22:40
台北市議員王世堅在政論節目中直言「白登是敗相已露」。 圖╱GettyImages

美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏

2020-10-22 08:27
美中緊張關係繼續惡化。華爾街日報指北京揚言拘留美國公民。(美聯社)

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

2020-10-17 23:03
美國媒體大亨、基督教福音派電視佈道家羅伯森。（取材自YouTube/CBN News）

信嗎？佈道家預言：上帝說川普會連任 5年後行星撞地球

2020-10-21 21:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的
辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普
完整版辯論／川白幾乎沒搶話 CNN：兩人都進步

完整版辯論／川白幾乎沒搶話 CNN：兩人都進步
終辯民調出爐！CNN：白登獲5成3支持 勝川普

終辯民調出爐！CNN：白登獲5成3支持 勝川普
身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題

身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題