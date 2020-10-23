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世衛：北半球面臨關鍵時刻 多國病例呈指數性成長

路透獨家：白登將獲建築工會背書 藍領選民力挺

特斯拉召回5萬輛Model S和X 亞馬遜:bug導致蘋果卡遭刪

記者張大仁／整理

財經簡訊

10月歐元綜合PMI 4個月新低

10月歐元區綜合採購經理人指數(PMI)從9月的50.4跌至的49.4，僅略低於表明狀況惡化的50榮枯線，為4個月低點。經濟學者的預期為49.5。下跌主因是新冠病例增加，導致經濟限制增加進而重擊服務業。歐元區服務業PMI從48跌至46.2，製造業PMI從53.7升至54.4。

IHS製造業PMI 21個月新高

10月IHS Markit服務業和製造業PMI均上升，製造業PMI由上月53.2升至53.3，增速為21個月來最快；服務業PMI則由54.6升至56，為20個月新高。但企業仍然保持謹慎，新冠病毒仍在蔓延，總統大選可能會觸發商業規則的重大轉變。PMI是根據對高級業務主管的調查而編製。

特斯拉召回5萬輛Model S和X

中國國家市場監督管理總局宣布。特斯拉將宣布召回美國製造輸往中國的4萬8442輛Model S和Model X電動車，因可能出現故障和不安全的前後懸吊系統。此次召回影響2013年9月17日至2017年8月16日間生產的2萬9193輛Model S和Model X，以及2013年9月17日至2018年10月15日間生產的1萬9249輛Model S。

蘋果卡遭刪 亞馬遜：系統出錯

某些亞馬遜用戶發現已設定的Apple Card已從其亞馬遜帳戶中刪除。亞馬遜表示這並非刻意的行為，將問題歸咎於系統出錯。亞馬遜發言人說：「我們知道這個技術問題，並正在積極努力盡快解決它。」Apple Card在去年推出，與高盛共同合作提供蘋果用戶支付選項。

調高財測 波士頓啤酒漲逾18%

Samuel Adams和Truly hard seltzer製造商波士頓啤酒(Boston Beer)發布財報並調高財測後，股價大漲18.48%至1091.1元。該公司第3季每股獲利6.51元，超過預期的4.63元。營收4.928億元，較去年同期成長30%，但未達分析師預期的5.195億元。預期第4季和明年動能不減，調高財測。

亞馬遜遭壟斷調查 旅遊業叫好

雖然許多科技同業不滿，但TripAdvisor CEO考佛(Stephen Kaufer)就司法部對谷歌的反托辣斯訴訟表示歡迎。他指出，長期以來谷歌一直利用其網路把關方面的優勢，讓其他企業付出代價。Expedia CEO柯恩(Peter Kern)也表示：「除了認為其Marketplace不公平外，我們沒有能與谷歌對抗的武器。」

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