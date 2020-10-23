我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

驚！收集全美選民詳細個資 駭客論壇兜售

中央社 華盛頓綜合外電報導
資安公司Trustwave指出，若干駭客論壇正兜售大規模資料庫，收藏了美國選民與消費者的詳細個資。Getty Images
資安公司Trustwave指出，若干駭客論壇正兜售大規模資料庫，收藏了美國選民與消費者的詳細個資。Getty Images

收集美國幾乎全體選民個資的一個資料庫，正在各個駭客論壇上流傳，形成了散發假消息和運用騙術以影響11月3日總統大選結果的可能性。

資安公司Trustwave 21日提出報告說，研究人員「發現若干駭客論壇正兜售大規模資料庫，收藏了美國選民與消費者的詳細個資」。

研究人員在部落格貼文中指出，這個資料庫「收集的美國公民個資詳細程度，令人震驚，包括他們的政治立場」；賣家宣稱掌握了1億8600萬筆個資，將近全體美國選民數。

Trustwave分析師瑪杜爾（Ziv Mador）與凱斯莫斯基（Nikita Kazymirskyi）的貼文中說：「選民資料庫中的個資可用來施展有效的社會工程騙術，並散播恐將影響選情的假消息，特別是在搖擺州。」

兩位分析師指出，至少有部分個資來自公開紀錄，其他資料則可能透過外洩或侵駭取得。

研究人員表示，他們同時發現有其他資料庫，收集了美國全體消費大眾以及英國、加拿大、愛爾蘭與南非居民的資料。

研究人員並說，網路罪犯似乎企圖要在美國「即將到來的大選中獲利」，兜售收集有美國選民地址、年齡、性別和政治立場的資料庫，有時還包括電話號碼在內。

在駭客兜售資料庫消息傳出的前一天，美國當局聲稱，俄羅斯與伊朗早已獲得選民個資，並藉以採取行動來影響輿論，包括發出「假冒他人」的電子郵件以恐嚇選民並製造動亂。

個資 美國公民 駭客

上一則

身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題

延伸閱讀

美國安局示警：中駭客鎖定美國防產業及基地

美國安局示警：中駭客鎖定美國防產業及基地
該收下嗎？神祕「羅賓漢」駭客 用偷來的錢做好事

該收下嗎？神祕「羅賓漢」駭客 用偷來的錢做好事
涉駭美企、醫院 美司法部起訴6俄軍官

涉駭美企、醫院 美司法部起訴6俄軍官
涉駭美企和醫院 美起訴6俄軍官 也曾攻擊法大選和冬奧

涉駭美企和醫院 美起訴6俄軍官 也曾攻擊法大選和冬奧

熱門新聞

墨西哥裔的阿奎爾(後排右)在疫情爆發七個多月，幾乎要失去餐廳事業的同時，家庭成員一個個被感染，包括他的父親、67歲的耶素斯(後排右二)不敵病魔，家族中連續八人病逝。(取材自GoFundMe網站)

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

2020-10-19 22:02
美國總統川普16日出席喬治亞州梅崗市造勢活動。歐新社

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

2020-10-17 10:55
「紐約客」雜誌作家及有線電視新聞網首席法律分析師圖賓。(美聯社)

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

2020-10-19 22:40
台北市議員王世堅在政論節目中直言「白登是敗相已露」。 圖╱GettyImages

美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏

2020-10-22 08:27
美中緊張關係繼續惡化。華爾街日報指北京揚言拘留美國公民。(美聯社)

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

2020-10-17 23:03
美國媒體大亨、基督教福音派電視佈道家羅伯森。（取材自YouTube/CBN News）

信嗎？佈道家預言：上帝說川普會連任 5年後行星撞地球

2020-10-21 21:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普
習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的
完整版辯論／川白幾乎沒搶話 CNN：兩人都進步

完整版辯論／川白幾乎沒搶話 CNN：兩人都進步
全美第一！ 瑞德西韋 獲FDA全面核准治療新冠

全美第一！ 瑞德西韋 獲FDA全面核准治療新冠
氣炸鍋油煙 是油鍋13倍 不開抽油煙機 空汙暴增1525倍

氣炸鍋油煙 是油鍋13倍 不開抽油煙機 空汙暴增1525倍