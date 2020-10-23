驚！收集全美選民詳細個資 駭客論壇兜售

資安公司Trustwave指出，若干駭客論壇正兜售大規模資料庫，收藏了美國選民與消費者的詳細個資。Getty Images

收集美國幾乎全體選民個資 的一個資料庫，正在各個駭客 論壇上流傳，形成了散發假消息和運用騙術以影響11月3日總統大選結果的可能性。

資安公司Trustwave 21日提出報告說，研究人員「發現若干駭客論壇正兜售大規模資料庫，收藏了美國選民與消費者的詳細個資」。

研究人員在部落格貼文中指出，這個資料庫「收集的美國公民 個資詳細程度，令人震驚，包括他們的政治立場」；賣家宣稱掌握了1億8600萬筆個資，將近全體美國選民數。

Trustwave分析師瑪杜爾（Ziv Mador）與凱斯莫斯基（Nikita Kazymirskyi）的貼文中說：「選民資料庫中的個資可用來施展有效的社會工程騙術，並散播恐將影響選情的假消息，特別是在搖擺州。」

兩位分析師指出，至少有部分個資來自公開紀錄，其他資料則可能透過外洩或侵駭取得。

研究人員表示，他們同時發現有其他資料庫，收集了美國全體消費大眾以及英國、加拿大、愛爾蘭與南非居民的資料。

研究人員並說，網路罪犯似乎企圖要在美國「即將到來的大選中獲利」，兜售收集有美國選民地址、年齡、性別和政治立場的資料庫，有時還包括電話號碼在內。

在駭客兜售資料庫消息傳出的前一天，美國當局聲稱，俄羅斯與伊朗早已獲得選民個資，並藉以採取行動來影響輿論，包括發出「假冒他人」的電子郵件以恐嚇選民並製造動亂。