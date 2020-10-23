花旗：若白登勝選 陸出口業者換匯將帶動人民幣再攀高

花旗策略師預估，若白登贏得11月3日的總統大選，有望為人民幣行情注入一劑強心針。路透

花旗集團（Citigroup）策略師預測，若民主黨總統候選人白登在11月3日贏得大選，有望為人民幣 行情注入一劑強心針。

花旗策略師表示，這是因中國 大陸出口業者預期在共和黨執政下，更容易預測美中貿易關係，而且將開始用手中大量美元 來買進人民幣。根據花旗集團統計，在中國大陸企業每月出口所賺取的美元中，目前只有46%兌換成人民幣，遠低於2013年以來的歷史平均比率56%。

資金急遽湧入具高報酬率的人民幣資產，將使人民幣在本周升至2018年7月以來最強價位，追隨上季創下12年來最佳單季行情的走勢。但多數大陸出口業者並未加入這一波人民幣升值行情，花旗表示，自從2018年5月美中貿易緊張升高以來，這些業者已建立價值2,250億美元的美元多頭部位。

花旗分析師Lu Sun和Gaurav Garg在報告中表示，中國企業「審慎看待與美國總統大選結果有關的不確定性，特別是有2016年美國總統大選的經驗做為借鏡」。

「若拜登確定當選，我們預估中國出口業者終將開始把美元兌換為人民幣，將成為帶動人民幣升值的最新一項利多因素。」