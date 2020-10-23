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美國大選不在籍投票終極版 太空投也行

中央社 / 華盛頓22日綜合外電報導
美國將於11月3日舉行總統大選，美籍太空人魯賓斯（Kate Rubins）今天提早從國際太空站投票，儘管她距離地表408公里遠，仍可把重要一票投給屬意人選，而且不用排隊。 圖╱GettyImages
美國將於11月3日舉行總統大選，美籍太空人魯賓斯（Kate Rubins）今天提早從國際太空站投票，儘管她距離地表408公里遠，仍可把重要一票投給屬意人選，而且不用排隊。 圖╱GettyImages

美國將於11月3日舉行總統大選，美籍太空人魯賓斯（Kate Rubins）今天提早從國際太空站投票，儘管她距離地表408公里遠，仍可把重要一票投給屬意人選，而且不用排隊。

法新社報導，魯賓斯上週在國際太空站（ISS）展開為期6個月的任務。她在美國國家航空暨太空總署（NASA）推特（Twitter）帳號上說：「來自國際太空站：我今天投票了。」

貼文亮點在於一張魯賓斯的照片，畫面中，她的金髮懸浮於無重力環境，身後是一個白色隔間，上面有張紙寫著「國際太空站圈票處」。魯賓斯和NASA說，這是不在籍投票的一種形式。

NASA詹森太空中心（Johnson Space Center）位於德州休士頓哈立斯郡（Harris County），負責當地選務的行政書記官辦公室製作安全無虞的電子選票，透過電郵寄到國際太空站，接著魯賓斯在電郵中填寫選票，再回傳到行政書記官辦公室。

魯賓斯很熟悉這套流程，因為她在2016年總統大選時，也是從國際太空站投票。

美國國會於1997年通過法案，讓有任務在身的太空人得以從太空投票。

太空 投票 美國

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