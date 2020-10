受夠川普胡扯！白登講九次「拜託」成辯論口頭禪

政治新聞網站Politico指出,白登在這場辯論會上一共說了9次「拜託」(C'mon)來反擊川普的論述,試圖讓辯論史上的經典語錄也記上自己一筆。圖╱GettyImages

美國 總統大選辯論過往曾出現一些經典口頭禪,像是1980年雷根說過的「你又來了」(There you go again),1984年孟岱爾引用流行語「牛肉在哪裡」(Where's the beef)。政治新聞網站Politico指出,白登 在這場辯論會上一共說了9次「拜託」(C'mon)來反擊川普 的論述,試圖讓辯論史上的經典語錄也記上自己一筆。

辯論一開始談到新冠疫情時,川普說人們正學會「與新冠病毒共處」,白登則說「與它共處?拜託,我們都要因它而死了」。

後來川普再次承諾會公布納稅紀錄,白登則諷刺他這四年來一直說要公布,上回辯論又說自己很聰明,知道怎麼鑽體制漏洞,讓白登忍不住直呼「拜託、拜託大家醒醒」。

談到美朝關係時,川普吹噓自己跟金正恩的好交情,才使得朝鮮半島未陷入戰爭;白登則說「美國也跟希特勒關係良好,直到他跑去入侵歐洲各國。拜託好嗎」。

隨後川普拿出醫療保險大作文章,再被白登打臉:「這個想大砍美國醫療保險的人居然想向我說教?拜託好嗎。」

最後,川普提到自己對黑人社區的貢獻,誇口自己是在場「最沒有種族主義的人」,白登則冷不防調侃「那林肯就是美國現代史上最具種族歧視的總統了」。接著他批評川普煽動種族歧視者,上回辯論還要極右團體「驕傲男孩」準備好行動,「拜託,這傢伙呼喚同類的聲量就跟船鳴聲一樣響」。

