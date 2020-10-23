受夠川普胡扯！白登講九次「拜託」成辯論口頭禪

政治新聞網站Politico指出，白登在這場辯論會上一共說了9次「拜託」（C'mon）來反擊川普的論述，試圖讓辯論史上的經典語錄也記上自己一筆。圖╱GettyImages

美國 總統大選辯論過往曾出現一些經典口頭禪，像是1980年雷根說過的「你又來了」（There you go again），1984年孟岱爾引用流行語「牛肉在哪裡」（Where's the beef）。政治新聞網站Politico指出，白登 在這場辯論會上一共說了9次「拜託」（C'mon）來反擊川普 的論述，試圖讓辯論史上的經典語錄也記上自己一筆。

辯論一開始談到新冠疫情時，川普說人們正學會「與新冠病毒共處」，白登則說「與它共處？拜託，我們都要因它而死了」。

後來川普再次承諾會公布納稅紀錄，白登則諷刺他這四年來一直說要公布，上回辯論又說自己很聰明，知道怎麼鑽體制漏洞，讓白登忍不住直呼「拜託、拜託大家醒醒」。

談到美朝關係時，川普吹噓自己跟金正恩的好交情，才使得朝鮮半島未陷入戰爭；白登則說「美國也跟希特勒關係良好，直到他跑去入侵歐洲各國。拜託好嗎」。

隨後川普拿出醫療保險大作文章，再被白登打臉：「這個想大砍美國醫療保險的人居然想向我說教？拜託好嗎。」

最後，川普提到自己對黑人社區的貢獻，誇口自己是在場「最沒有種族主義的人」，白登則冷不防調侃「那林肯就是美國現代史上最具種族歧視的總統了」。接著他批評川普煽動種族歧視者，上回辯論還要極右團體「驕傲男孩」準備好行動，「拜託，這傢伙呼喚同類的聲量就跟船鳴聲一樣響」。

影片來源：聯合影音網