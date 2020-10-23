荷蘭安全專家疑成功登入川普推特 密碼竟是口頭禪

美國總統川普。 美聯社

英國衛報指出，據荷蘭「人民報」報導，荷蘭安全專家蓋佛斯疑似成功猜出美國 總統川普 的推特 （Twitter）帳戶密碼並登入，密碼竟是他的競選口頭禪「2020年讓美國再度偉大！」（2020 Make America Great Again!）縮寫「maga2020!」。蓋佛斯成功登入後還能讀取川普的個人訊息、用他的名義推文並修改他的個人資料。

蓋佛斯不是第一次這麼做，他也曾在2016試圖登入川普推特帳戶。他這次試圖登入川普帳戶前4次都失敗，若再失敗帳戶可能被鎖住，沒想到他第5次用川普的競選口頭禪縮寫「maga2020!」就成功了。蓋佛斯還說，川普連兩階段驗證等基本安全措施都沒有使用。

蓋佛斯意識到，他能輕易登入川普推特帳戶意味著能一下子和該帳戶的8700萬追隨者連結，使他感到有些恐慌。荷蘭人民報報導，蓋佛斯試圖警告川普的競選團隊和家人，並發訊息告訴推特，讓能使川普聽得進建議的人告訴他，他的推特帳戶不安全。蓋維斯也標記了美國中央情報局（CIA）、白宮、聯邦調查局（FBI）和推特，但都沒有得到回應。

然而，推特否認這項報導並稱：「我們沒有證據支持這項說法和荷蘭人民報的報導。推特本來就有針對被高度關注、選舉帳號、美國政府和聯邦政府部門等帳號積極實施安全措施。」

不過，蓋佛斯在一天後發現，川普的推特帳戶啟用了兩階段安全驗證，他聲稱自己也在之後接到美國特勤感謝他提醒相關單位注意安全問題。