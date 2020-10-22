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單日奪1200命！ 美新冠死例 創2個月新高

編譯郭宣含／綜合22日電
美國新冠肺炎新增死亡創下兩個月以來新高，最嚴峻疫情出現醫療資源不足的鄉村地區。圖為明爾瓦基檢測人員準備為民駕車民眾檢測。(美聯社)
美國新冠肺炎新增死亡創下兩個月以來新高，最嚴峻疫情出現醫療資源不足的鄉村地區。圖為明爾瓦基檢測人員準備為民駕車民眾檢測。(美聯社)

天氣漸冷，美國新冠確診和住院率接近第三波高峰，21日新增死亡逾1200人，創下兩個月來新高；當前疫情地理位置分散，有別於春夏季時集中在大城市，全美更有24州確診在21日分別新增逾1000例，最嚴峻疫情出現在中西部和西部山區醫療資源不足的鄉村地區。

根據約翰霍普金斯大學(John Hopkins University)，截至22日晚間，全球新冠肺炎確診4156萬1983例，死亡113萬5289人，美國確診839萬9689例，死亡22萬2965人。

根據約翰霍普金斯大學和路透統計，美國21日連續第二天新冠確診新增逾6萬例，21日新增6萬2000例，高於20日的6萬315例；美國21日新冠死亡新增1237例，不僅高於前一日的933例以及10月平均約700例，也創下8月19日以來新高。

新冠死亡新增人數可能延後確診逾六周以上，在過去13天中，有八天的新冠死亡一周平均高於過去兩周平均，顯示新冠死亡新增人數不斷上升。不過衛生專家表示，由於提早檢測、治療改善和更多年輕族群染疫，使得目前美國新冠死亡率約為2.7%，低於疫情初期。

自9月和10月以來，許多州的新冠新增確診和住院人數大量增加，一部分是因為檢測量大幅提升；根據新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)，19日有逾120萬次檢測，創下新高，21日則逾87萬次。

不過檢測陽性率也持續增加，從9月4.6%增至現在5.6%，該數字本該隨擴大檢測而降低；新冠住院人數21日達4萬271例，創下8月21日以來新高，自10月初以來增加31%。

雖然新冠病毒在全美擴散，但部分中西部州疫情爆發最嚴重，威斯康辛州和伊利諾州21日新冠確診新增逾4000例，總數超越加州和佛羅里達州這兩個前熱點區。

疫情在醫療資源不足的鄉村地區格外嚴峻，幾乎所有疫情大爆發的郡人口都少於5萬人，而且多數人口低於1萬人，主要位於中西部或西部山區。

自夏末以來，鄉村地區人均確診與死亡率已超越大都市地區，由於鄉村人口本就偏低，因此染疫總數仍低於城市；目前美國新冠肺炎每新增四名死者，就有一人來自鄉村。

美國新冠肺炎新增死亡創下兩個月以來新高，最嚴峻疫情出現醫療資源不足的鄉村地區。圖...
美國新冠肺炎新增死亡創下兩個月以來新高，最嚴峻疫情出現醫療資源不足的鄉村地區。圖為新澤西州一餐館讓食客在戶外隔離用餐。(美聯社)

美國 疫情 檢測

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