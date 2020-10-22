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太容易！荷蘭資安專家猜對密碼 登入川普推特帳號

記者顏伶如／綜合報導
川普推特。(截取自推特網站)
川普推特。(截取自推特網站)

荷蘭網路資安專家蓋佛斯(Victor Gevers)接受荷蘭「民眾報」(De Volkskrant)訪問時證實，猜中川普總統推特帳號的密碼之後，上周成功登入，可以查看私訊，也可以冒名發表推文或更改個人檔案。不過，推特發言人則發表聲明表示，沒有證據顯示蓋佛斯言論為真。

2016年就曾登入川普推特帳號的蓋佛斯，上周以密碼組合「maga2020!」，再度登入川普推特帳號。他說，連續輸入幾個密碼組合之後，第五個嘗試密碼組合便順利破解。「讓美國再次偉大」(Make America Great Again，MAGA)是川普競選口號。

川普的推特帳號@realDonaldTrump於2009年3月開設，目前擁有873萬追蹤粉絲。

蓋佛斯對「民眾報」說：「我原本以為，四次輸入密碼錯誤之後，就會遭到推特封鎖，或者至少也會被要求提供進一步訊息。」

他表示，能夠登入川普推特帳號，便證明川普並沒有採用兩階段認證(two-step verification)的資安防護措施，令人憂心。

蓋佛斯說，對於川普推特帳號資安防護不足感到憂慮，因此寫了電郵給美國國土安全部網路安全和基礎設施安全局(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)旗下的美國電腦緊急應變小組(US-CERT)，不久之後就發現川普推特帳號密碼已經重新設定。

科技資訊網站TechCrunch報導，蓋佛斯提供登入川普推特帳號之後，進入「修改個人檔案」欄位的螢幕截圖。

2016年，蓋佛斯與另外兩名夥伴以川普在實境節目「誰是接班人」(The Apprentice )當中的經典名言「你被開除了」(yourefired)做為密碼，順利登入川普推特帳號。當時蓋佛斯曾向荷蘭政府當局坦承破解川普推特密碼，並主動建議川普應該採取兩階段認證以鞏固帳號資安。

他說，當時在舉例說明中，就曾以「maga2020!」做為假設密碼，沒想到隔了幾年之後，用這組密碼竟然可以成功登入川普推特帳號。他也表示，破解密碼的兩天後，收到特勤局(Secret Service)人員聯繫，對於指出川普帳號資安漏洞表示感謝。

推特發言人普朗科特(Ian Plunkett)發表聲明說，沒有證據足以證明蓋佛斯所言為真，推特對於高知名度、與選舉有關的推特帳號，均主動採行資安保護措施。

川普 推特 資安

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