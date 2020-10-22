遭拍和妙齡女同處房內「手伸褲」 朱利安尼喊冤被設局

前紐約市長朱利安尼被拍到跟一名扮演電視記者的妙齡女子待在飯店房間內，把手放進褲內紮衣服；對此，朱利安尼氣得發聲明表示遭到設局陷害。 圖擷自推特

英國諧星薩夏拜倫柯恩的惡搞喜劇偽紀錄片續集「芭樂特：續集電影 」即將上映，前紐約市 長朱利安尼被拍到跟一名扮演電視記者的妙齡女子待在飯店房間內，把手放進褲內紮衣服。

「芭樂特：續集電影」（Borat SubsequentMoviefilm，暫譯）」23日將在亞馬遜影音平台AmazonPrime上映，是薩夏拜倫柯恩（Sacha Baron Cohen）2006年偽紀錄片的續集。

雖然續集情節保密到家，薩夏拜倫柯恩突襲惡搞他人的片段已傳得沸沸揚揚，前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）被騙到進入一個飯店房間，與一名性感妖豔的年輕女子進行「訪談」，氣得朱利安尼今天發布聲明替自己澄清。

美聯社報導，這個場景是今年7月在紐約一家飯店的房間拍攝，拍到76歲的朱利安尼躺在床上，在這名妙齡女子待在旁邊時，用雙手將上衣紮進褲子裡面。

朱利安尼今天說，這個場景「完全是被設局」。他在推特發文說：「我是在錄音設備取下後，把自己的衣服紮進褲子裡。在這場訪問舉行之前、期間或之後，我從未有不當舉動。」

他說：「如果薩夏拜倫柯恩想歪了，那他就是不折不扣的騙子。」朱利安尼在這場會面後報警，但沒有跡象顯示警方展開調查。

這個片段是在美國 今夏防疫封鎖期間私下拍攝的，薩夏拜倫柯恩再度在續集中招搖撞騙，佯裝成笨拙又白目的哈薩克記者，把美國民眾與政治人物耍得團團轉。

川普的親密盟友朱利安尼告訴「紐約郵報」（NewYork Post），他原本以為那場飯店會面是嚴肅的訪問，在談川普政府對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的因應措施。

他告訴紐約郵報：「我之後才意識到，這一定是薩夏拜倫柯恩搞的鬼。我回想他以前捉弄過的所有人，我很慶幸他沒有騙到我。」