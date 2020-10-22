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川普辯論終局之戰 第9局2出局下能否揮出全壘打

 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統大選最終場辯論會訂美東時間22日晚間9時舉行90分鐘，現任總統川普能否力挽民調落後狂瀾，可能取決於他在這場言辭交鋒中的表現。美聯社
美國總統大選最終場辯論會訂美東時間22日晚間9時舉行90分鐘，現任總統川普能否力挽民調落後狂瀾，可能取決於他在這場言辭交鋒中的表現。美聯社

多位政治分析師說，美國總統川普民調一直落後民主黨候選人白登，若想扳回頹勢，周四晚間的總統大選辯論會可能是他最後的機會。

財經網站MarketWatch報導，這場在美東時間22日晚間9時舉行的90分鐘辯論會，將是11月3日總統大選前最後的一場。在博弈市場與搖擺州民調都顯示白登聲勢占上風的情況下，川普為了力挽狂瀾勢必得使勁做最後一搏。

維吉尼亞州瑪麗華盛頓大學政治學系教授Stephen Farnsworth說：「這場辯論是選舉季最後一場有廣大收視觀眾的場合。川普在這一晚的表現必須非常優異，才能扭轉對他不利的情勢。」 他指出，這位共和黨籍現任總統必須「把手伸向40%至45%死忠支持者以外的選民」。

這場辯論會在田納西州納許維爾舉行，由NBC主播Kristen Welker主持，辯論主題可望包括川普政府的抗疫表現、氣候變遷、國家安全等議題。對投資人而言，這意味兩位候選人言辭交鋒的內容，可能牽動醫療保健、能源、國防等類股行情變動。

明尼蘇達大學政治與治理研究中心主任Larry Jacobs形容，川普與白登再次辯論的此時，有如一個打擊手感不佳的棒球選手，在球賽進入最後一局時陷入困境。

他說：「川普好比在球賽進入第九局，且已兩人出局、兩人上壘、落後一分的情況下出場，而他前三次上場打擊都遭到三振。他能領悟究竟哪裡出了錯，並及時矯正過來嗎？」

Jacobs並不看好川普這次會適時揮出全壘打。這位明尼蘇達教授說：「川普周四的表現也許不會像上回辯論時那麼失控，但若想要扭轉乾坤，不太可能。」他也批評，川普這場選戰打得很糟糕，比現代任一位美國總統候選人都糟，問題可能出在川普似乎不接受智囊給的建議，而且幾乎得罪所有關鍵投票群，包括婦女、年長者、獨立派和有色人種選民。

Farnsworth認為，川普若想逆轉勝，最起碼必須展現出有贏家的風範，不可再重蹈9月29日首場辯論會中頻頻打斷對方發言的覆轍。他說：「川普的強項在總統任內頭三年、新冠肺炎疫情來襲之前的經濟政績。他必須強調經濟議題，而不是一直怨東怨西，埋怨媒體不公和民主黨政治人物怎麼對付他。」

Farnsworth說：「老是怨天尤人、自怨自艾，不會贏得尚未決定投誰的選民支持。」

至於拜登， Farnsworth認為，這位民主黨籍總統候選人必須做的一件事，是針對辯論會主持人的提問「回答得更簡單明瞭」，或許可不必那麼鉅細靡遺。他指出，在「市民大會」政見發表會上，「白登給的一些答案塞了太多細節，可能冒著流失一些觀眾的風險」。

維吉尼亞州漢普頓大學政治學與歷史學系主任Sarita McCoy Gregory表示，她期待聽白登「與年輕選民對話」，畢竟仍有不少年輕選民不打算投票。她建議白登：「談談年輕人關心的議題：氣候變遷、教育和平權。」

研究領域包含黑人女性從政的Gregory表示，她會密切觀察川普與這場辯論會主持人Welker（一位非裔女性新聞記者）之間的互動 。

她說：「辯論會甚至還沒開始，川普已推文指稱Welker女士『既糟糕又不公正』。我會注意他周四的言行舉止，其他美國女性選民也會。」

川普 白登 維吉尼亞州

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