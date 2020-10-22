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結束196天任務 美俄3太空人安全返回地球

中央社 / 阿拉木圖22日綜合外電
一名美國太空人與兩名俄羅斯太空人今天在哈薩克大草原安全降落，結束196天的任務。圖／歐新社
一名美國太空人與兩名俄羅斯太空人今天在哈薩克大草原安全降落，結束196天的任務。圖／歐新社

一名美國太空人與兩名俄羅斯太空人今天在哈薩克大草原安全降落，結束196天的任務。他們4月升空時，是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情封鎖期間的首次發射。

法新社報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人凱西迪（Chris Cassidy）以及俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）太空人伊凡尼辛（Anatoly Ivanishin）與瓦格納（Ivan Vagner），今天在格林威治標準時間2時54分（台灣時間上午10時54分）降落在哈薩克城市傑茲卡茲甘（Zhezkazgan）東南方約150公里處。

來自降落地點的影像顯示，在這些太空人離開聯合MS-16（Soyuz MS-16）太空船後，坐著的凱西迪與另位成員手肘相擊，並向另一位敬禮，他們接著被帶到醫療帳篷，其後才踏上前往休士頓和莫斯科的返鄉行程。

凱西迪以俄文笑著說：「一切還好嗎？」

這3位太空人4月升空前的程序因疫情而改變，當時全球有半數人口受防疫封鎖影響，在貝康諾（Baikonur）太空發射場沒有媒體提問、也沒有親友揮手道別，而在疫情爆發前這是行之有年的傳統儀式。

在結束第3次太空任務返回地球前，美國海軍海豹部隊（US Navy SEAL）前隊員、50歲的凱西迪在推特（Twitter）上傳一張血液樣本照片，太空人在任務期間各階段必須抽血，其中包括和太空站分離前。

他寫道：「返回地球的代價是什麼？…8管血液!!照片上看到的7管是在早上抽取、放在低溫冷凍箱裡；至於第8管將會在脫離太空站前抽取，供我們降落後進行地面處理。」

35歲、首次出任務的瓦格納是推特罕見的俄羅斯太空人臉孔，他昨天在推特上發推文寫道：「媽媽我要回家了。」

51歲的伊凡尼辛則正結束他的第3次太空任務。

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