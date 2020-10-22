華為囤5G基地台晶片 傳台積電在美制裁前出貨200萬顆

知情人士透露，華為在美國制裁生效前幾個月儲備大量5G基地台晶片。 路透

彭博資訊報導，華為 在川普政府實施制裁前的幾個月，已低調囤積至關重要、用於5G基地台的無線射頻晶片，至少到2021年都能持續向中國大陸5G營運商供貨。

知情人士透露，華為的合作夥伴台積電 2019年底開始擴大生產華為5G基地台核心通訊晶片「天罡」。在美國 的制裁9月生效前，台積電應華為要求共交付200多萬顆7奈米天罡晶片，訂單規模之大，還一度讓台積電高層主管質疑是否低估了全球需求。

華為在獲取重要供貨方面的突破，凸顯美國2018年以來針對華為實施的制裁成敗參半。白宮以國家安全為由限制美國軟體和電子元件對華為的銷售，最終對包括台積電在內的供應商實施全面限制，使華為的智慧手機事業陷入癱瘓，迫使華為縮減設備生產。

彭博資訊指出，華為與台積電的代表拒絕評論此消息。

海思自行設計的天罡晶片，對華為維持5G事業的發展至關重要。在華府封堵供貨漏洞前的幾個月，華為靠台積電累積庫存，現在得以繼續供貨給中國移動、中國電信和中國聯通。

知情人士表示，華為已告知中國大陸的無線營運商，儘管遭到美國制裁，但其零組件庫存完全足以支持2021年及以後的基地台建設。該公司至少從去年年底就已經開始交付未使用美國技術的5G基地台。

目前尚不清楚華為的庫存能維持多久。輪值董事長郭平9月表示，公司通信設備事業有「充足的」庫存，同時正在為智慧手機晶片供尋找解決方案。

雖然美國在迫使澳洲和英國等盟國封殺華為設備方面取得進展，但華為的主要收入來源仍然在中國大陸。華為今年以來超過一半的5G訂單都來自國有營運商，獲得數十億美元合約。