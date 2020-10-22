杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股

鮑布林斯基出面爆料稱，白登對於兒子杭特在中國做生意並非不知情。畫面翻攝：MAILONLINE

美國 總統大選最後一場辯論會登場前夕，民主黨候選人白登 之子杭特的電郵門事件又出現新進展。一位自稱是杭特前合夥人的男子聲稱，曾在2017年聽到白登父子討論杭特與神秘陸企打交道，還指白登就是電郵稱可抽10%乾股的「大人物」（the big guy）。

這名男子名叫鮑布林斯基（Tony Bobulinski），他指白登副總統說從未跟杭特談到這門生意，但他曾「第一手看過，那不是事實，因為這不只是杭特的事，他們說將白登一家的名聲與傳統都押上去了。」

鮑布林斯基聲稱，中方將這筆交易看成「政治或影響力投資」，杭特「把公司當成他的個人錢袋，中方的錢一匯進來就會被他領走」，並指他已設法防止此事發生。

鮑布林斯基還在聲明表示，他自己曾收到杭特合夥人吉利爾（James Gilliar）2017年5月寄發電郵，得知他、杭特與其他合夥人可從中國華信能源有限公司（CEFC）的交易獲得多少報酬與新公司股權分配比率。

傳媒大亨梅鐸旗下的福斯新聞與紐約 郵報此前根據電郵指稱，股權分配比率為杭特、鮑布林斯基、吉利爾與同事華克（Rob Walker，RW）等4人均分8成，「吉姆」（Jim）可得1成，最後一行稱「1成讓『H』為『大人物』留著？」

消息人士向福斯新聞認證，可拿2成謝禮的「H」就是杭特，「大人物」就是當時早已卸下副總統職務的白登。