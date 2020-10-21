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休士頓酒吧槍響 說唱歌手3死1傷

中新社／休士頓10月21日電 
休士頓市中心20日晚發生一起槍擊事件，造成3人死亡。(美聯社)
休士頓市中心20日晚發生一起槍擊事件，造成3人死亡。(美聯社)

美國休士頓市中心20日晚發生一起槍擊事件，造成3人死亡。

據休士頓當地媒體KPRC報道，警方稱，槍擊事件發生在該市中心的一家名為“DD Sky”的酒吧內。當晚約有30人聚集於此。三名受害者都是20多歲的說唱歌手。另有1人受重傷。目前，槍手在逃，警方正在搜尋嫌疑人，尚不清楚其身分。

據美聯社報導，警方稱，經初步調查，酒店當晚發生過打鬥之後，兩名男子開槍。　

警方說，俱樂部的一名保安表示，當晚，他曾在例行檢查中搜查過兩個陌生面孔的人，他們身上沒有武器。這名保安認為槍手是有備而來。　　

警方表示，三名受害者每周都會在這家酒吧表演。尚不清楚槍手的行凶動機。

值得注意的是，10月初，德州州長艾伯特宣布，在各郡政府同意的情況下，允許恢復酒吧的運營，客容量限制在50%。而休士頓所在的哈里斯郡政府目前並不同意開放酒吧。

休士頓警方表示，正在調查這家酒吧是否可以在新冠疫情期間的限制下運營。 「休士頓紀事報」稱，大休士頓地區的新冠單日新增病例數和住院人數于夏季末大幅下降後，在過去數周開始攀升。據哈里斯郡衛生局的數據顯示，截至目前，休士頓市累計確診新冠病例超8萬例。

休士頓市中心20日晚發生一起槍擊事件，造成3人死亡。(美聯社)
休士頓市中心20日晚發生一起槍擊事件，造成3人死亡。(美聯社)

休士頓 槍擊 美國

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