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財報勝預期 特斯拉連5季獲利

記者張大仁／綜合報導

電動車和再生能源公司特斯拉第3季財報超過市場預期，連續第5季實現獲利。

特斯拉上季依一般會計準則(GAAP)計算淨利為3.31億元或每股27分，經一次性項目調整後每股獲利76分，高於接受Refinitiv調查分析師預估的57分；營收由上年同期的63億元增至87.7億元，高於Refinitiv共識的83.6億元。

汽車業務收入76億元，約占該季總營收91%。不計碳排放額度(regulatory credits)，毛利率由18.7%增至23.7%。上季特斯拉靠出售碳排放額度帶入3.97億元收入。

特斯拉也著手在德州奧斯汀和德國勃蘭登堡建立新工廠，該公司的營運費用比上季猛增33%，達12.5億元。並在財報聲明中表示，已將其加州Fremont工廠的產能提高到每年生產50萬輛Model 3和Model Y，並興建了第二座噴漆間，並正在安裝「世上最大的壓鑄機」。Fremont工廠將在今年底或2021年初達到滿載生產。

特斯拉表示，其上海工廠的Model 3產能將提高到每年25萬輛，並調降Model 3的中國售價，使其成為中國最便宜的高檔中型轎車。該公司表示，其中國工廠已增加了第三班輪班工作。

該公司表示，預計明年柏林和德州奧斯汀的工廠將開始生產。該公司的長途電動卡車Semi的交車時間也定在2021年。

CEO馬斯克(Elon Musk)在財報電話會議中表示，雖寄厚望於這兩座新廠能在明年開始生產，但因採用新技術，其中一座會起步較慢，但會後發先至。在開始生產後，產能可能要等12-24個月才能達到滿載。

特斯拉本季結束時擁有145億元的現金和等價物，較上季增加59億元，這主要歸功於其最近的50億元融資。

特斯拉月初公布，本季交車量為13萬9300輛，創下新高紀錄。

特斯拉還維持2020年的銷售預測不變，在致投資人的信中說，儘管其目標「變得越來越困難，但2020年交車50萬輛仍然是我們的目標」。

特斯拉 中國 營收

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