影／美國搖擺州選情膠著 歐巴馬首度現身替白登造勢

距離美國大選不到兩周,民主黨籍總統候選人白登 (Joe Biden)與現任總統川普 在幾個關鍵州的民調不相上下,前總統歐巴馬 一改先前低調態度,今天將首度替白登親自站台。

歐巴馬於2009年到2017年擔任美國總統,白登在這段時間為副總統。

歐巴馬的幕僚表示,歐巴馬今天將前往賓夕法尼亞州第一大城費城,出席一場以駕車入場方式舉行的戶外造勢活動,呼籲支持者及早投票給白登和其他民主黨籍國會議員候選人。

One of the most inspiring things about this year has been seeing so many young people organizing, marching, and fighting for change. And to change the game on any of the issues we care about, we've got to vote for @JoeBiden and @KamalaHarris. pic.twitter.com/vfHnP4XPxK