影／美國搖擺州選情膠著 歐巴馬首度現身替白登造勢

前總統歐巴馬一改先前低調態度，今天將首度替白登親自站台。美聯社

距離美國大選不到兩周，民主黨籍總統候選人白登 （Joe Biden）與現任總統川普 在幾個關鍵州的民調不相上下，前總統歐巴馬 一改先前低調態度，今天將首度替白登親自站台。

歐巴馬於2009年到2017年擔任美國總統，白登在這段時間為副總統。

歐巴馬的幕僚表示，歐巴馬今天將前往賓夕法尼亞州第一大城費城，出席一場以駕車入場方式舉行的戶外造勢活動，呼籲支持者及早投票給白登和其他民主黨籍國會議員候選人。

One of the most inspiring things about this year has been seeing so many young people organizing, marching, and fighting for change. And to change the game on any of the issues we care about, we've got to vote for @JoeBiden and @KamalaHarris. pic.twitter.com/vfHnP4XPxK — Barack Obama (@BarackObama) October 21, 2020

白登獲得民主黨提名為總統候選人之後，歐巴馬就公開挺白登，他曾出席替白登募款的活動，並在8月正式提名大會上發表重要演說。

路透社指出，歐巴馬卸任4年來，極少公開露面，但他仍是民主黨內鋒頭最健的人物之一，川普也經常抨擊他過去的政策。歐巴馬此時替白登站台，正是選戰到了關鍵時刻。

歐巴馬的幕僚表示：「正如歐巴馬總統所說，此刻是全體總動員之際，他很期待在保持社交距離的情況下親自上陣，畢竟距離我們一生中最重要的選舉只剩兩周了。」

共和黨籍的川普今天將赴北卡羅來納州，在造勢晚會上登台。這一州也是競爭相當激烈的關鍵州，川普與白登的民調呈拉鋸態勢。

白登與川普將於22日晚間進行選前最後一場辯論，川普有機會扭轉目前白登在全國民調領先的趨勢。

白登陣營的競選總幹事狄倫（Jen O'Malley Dillon）提醒工作人員和支持者，雖然全國民調顯示白登始終在17個關鍵州領先，但她認為白登與川普的差距遠比民調呈現的要小。

白登出生於賓州，2016年民主黨籍總統候選人喜萊莉‧柯林頓（Hillary Clinton）在賓州以些微差距輸給川普，白登因此視之為勢在必得的一州，在選戰過程中，造訪賓州的次數比其他州更頻繁。

根據路透社與易普索（Ipsos）19日公布的民調，白登在賓州以49%支持率勝過川普的45%，領先幅度比一周前縮小，意味著川普漸漸奪回一些選票。

川普昨晚在賓州伊利市（Erie）的造勢活動上表示：「拿下賓州，就等於大勢已定。」他告訴支持者，白登的政策將重創賓州的能源及製造業工作機會。