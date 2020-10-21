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影／美國搖擺州選情膠著 歐巴馬首度現身替白登造勢

中央社華盛頓21日綜合外電報導
前總統歐巴馬一改先前低調態度，今天將首度替白登親自站台。美聯社
前總統歐巴馬一改先前低調態度，今天將首度替白登親自站台。美聯社

距離美國大選不到兩周，民主黨籍總統候選人白登（Joe Biden）與現任總統川普在幾個關鍵州的民調不相上下，前總統歐巴馬一改先前低調態度，今天將首度替白登親自站台。

歐巴馬於2009年到2017年擔任美國總統，白登在這段時間為副總統。

歐巴馬的幕僚表示，歐巴馬今天將前往賓夕法尼亞州第一大城費城，出席一場以駕車入場方式舉行的戶外造勢活動，呼籲支持者及早投票給白登和其他民主黨籍國會議員候選人。

白登獲得民主黨提名為總統候選人之後，歐巴馬就公開挺白登，他曾出席替白登募款的活動，並在8月正式提名大會上發表重要演說。

路透社指出，歐巴馬卸任4年來，極少公開露面，但他仍是民主黨內鋒頭最健的人物之一，川普也經常抨擊他過去的政策。歐巴馬此時替白登站台，正是選戰到了關鍵時刻。

歐巴馬的幕僚表示：「正如歐巴馬總統所說，此刻是全體總動員之際，他很期待在保持社交距離的情況下親自上陣，畢竟距離我們一生中最重要的選舉只剩兩周了。」

共和黨籍的川普今天將赴北卡羅來納州，在造勢晚會上登台。這一州也是競爭相當激烈的關鍵州，川普與白登的民調呈拉鋸態勢。

白登與川普將於22日晚間進行選前最後一場辯論，川普有機會扭轉目前白登在全國民調領先的趨勢。

白登陣營的競選總幹事狄倫（Jen O'Malley Dillon）提醒工作人員和支持者，雖然全國民調顯示白登始終在17個關鍵州領先，但她認為白登與川普的差距遠比民調呈現的要小。

白登出生於賓州，2016年民主黨籍總統候選人喜萊莉‧柯林頓（Hillary Clinton）在賓州以些微差距輸給川普，白登因此視之為勢在必得的一州，在選戰過程中，造訪賓州的次數比其他州更頻繁。

根據路透社與易普索（Ipsos）19日公布的民調，白登在賓州以49%支持率勝過川普的45%，領先幅度比一周前縮小，意味著川普漸漸奪回一些選票。

川普昨晚在賓州伊利市（Erie）的造勢活動上表示：「拿下賓州，就等於大勢已定。」他告訴支持者，白登的政策將重創賓州的能源及製造業工作機會。

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