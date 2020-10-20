新冠今年「多害死」30萬人 CDC強烈建議戴口罩搭機

圖為今年3月紐約疫情高峰時刻，紐約紐約長老會醫院曼哈頓下城分院工作人員正將新冠病人送入急診室。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC )20日公布報告指出，新冠病毒疫情 導致今年全美死亡人數，比正常年份的預估增加約29萬9000人，其中三分之二的死因是新冠肺炎 ；CDC也針對旅客頒布新的臨時指南，「強烈建議」戴口罩以減緩新冠肺炎疫情擴散。

CDC表示，新冠病毒對西語裔和非裔族群造成不成比例的影響，如同先前分析的說法；但令人驚訝的是，25至44歲的民眾也受到嚴重影響，這個年齡層的「超額死亡」(excess death)率比前一年增加26.5%，變動幅度比任何其他年齡層都大；目前不清楚此增幅的成因，是新冠肺炎死亡個案在5月至8月間年輕化，還是涉及其他死因。

維吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University)社會與衛生中心榮譽退休主任沃爾夫(Steven Woolf)說：「死於這場疫情的人數比我們所知的更多；這項研究即如此顯示；其他研究也一樣。」

CDC通報，相較於正常年份的預估，今年死亡人數增加估計29萬9028人；其中19萬8081人的死因是新冠肺炎；正常年份的預估是根據2015至2019年的年度死亡人數平均值。

CDC的資料涵蓋2月1日至10月3日，由CDC旗下的國家衛生統計中心(National Center for Health Statistics)彙整；而沃爾夫說，到今年底，死亡總人數可能達到40萬。

CDC也在聲明中表示：「透過旅行傳播病毒，已經持續導致病毒在州際與國際間擴散；當感染者搭乘大眾運輸旅行卻沒有戴口罩、而其他人也未戴口罩，社區感染就可能迅速演變成州際和國際感染。」

CDC指出，在機場和捷運站與公車站搭乘飛機、渡船、火車、捷運、公車、計程車、或共乘交通工具的旅客和工作人員，都應聽從該中心關於戴口罩的勸告。

該中心也表示，旅客經常與其他人近距離接觸，有時更長達數小時，讓感染或導致新冠病毒擴散的風險提高；由於旅客在飛機上或公車上可能無法與別人保持六呎距離，所以必須戴口罩。