我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠今年「多害死」30萬人 CDC強烈建議戴口罩搭機

川普造勢高呼「拿下賓州就贏了選舉」

川普造勢高呼「拿下賓州就贏了選舉」

記者謝哲澍／綜合報導

川普總統20日晚在賓州伊利國際機場(Erie International Airport)造勢。他強調美國人想要回到正常生活，稱此次選舉是「川普復甦」(Trump recovery)和「白登蕭條」(Biden depression)之間的選擇，「只要贏下賓州，我們就贏得了一切。」

這也是川普第三次造訪伊利(Erie)，使這個經濟成長嚴重落後全美的城市備受關注。他再次大打傳統能源牌，以現場視頻回顧白登要立法禁止傳統能源，以及水力壓裂(fracking)開採天然氣的談話片段，並指白登將終結賓州居民的生計、減少傳統能源就業機會。

川普指，白登的經濟政策為「社會主義、共產主義、馬克思主義」，是名腐敗的政客；白登從政47年來，將大量美國工作外包，使賓州失去大批工廠；勾結外國勢力，讓中國等外國取得巨額好處，「中國出高價想要白登當選；如果他贏了，中國將接管美國」。

賓州是白登的出生地，川普卻現場大打感情牌，稱白登九歲就離開賓州，與當地幾無聯繫，「他說賓州是他的家鄉，但事實並非如此，他一輩子都住在德拉瓦州。我在賓州讀大學，說起來我和賓州人才有更多共同點。」

川普再次將疫情歸咎於中國，抨擊賓州州長封鎖經濟、傷害民生，並指責民主黨政客禍國殃民。他邀請共和黨眾議員Mike Kelly上台，後者高呼「讓美國再次偉大——第二次！」，稱美國將永遠找不到像川普一樣傑出的總統。

川普強調支持警察並維護國安，稱白登和民主黨將打開邊境，並釋放罪犯和非法移民。他承諾將讓美國脫離戰爭泥沼、擺脫恐怖主義，並教會孩子愛國；現場高呼「U.S.A.！」

他稱執政四年來經濟情況良好、股市大漲，「如果川普贏了，股市將衝破屋頂；如果白登贏了，那麼股市將大跌。」他也承諾保護患者利益，讓美國的藥價大幅下降，「最好的還在後面」(The best is yet to come)。

川普2016年以不到1%差距贏得賓州20張選舉人票；根據Realclearpolitics.com綜合民調，目前白登在賓州依然以49.2%比44.8%領先川普，但這一優勢正逐漸被拉近。

賓州 川普 白登

上一則

總統大選決戰6大搖擺州 川普民調緊咬白登

下一則

新冠今年「多害死」30萬人 CDC強烈建議戴口罩搭機

熱門新聞

美國總統川普(右)和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）1日確診新冠肺炎後，他們的獨子拜倫（Barron Trump，左）不久也確診為新冠肺炎，但目前已恢復。美聯社

川普兒子拜倫曾確診新冠肺炎 第一夫人自訴感染時症狀

2020-10-14 16:29
墨西哥裔的阿奎爾(後排右)在疫情爆發七個多月，幾乎要失去餐廳事業的同時，家庭成員一個個被感染，包括他的父親、67歲的耶素斯(後排右二)不敵病魔，家族中連續八人病逝。(取材自GoFundMe網站)

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

2020-10-19 22:02
美國總統川普16日出席喬治亞州梅崗市造勢活動。歐新社

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

2020-10-17 10:55
「紐約客」雜誌作家及有線電視新聞網首席法律分析師圖賓。(美聯社)

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

2020-10-19 22:40
美中緊張關係繼續惡化。華爾街日報指北京揚言拘留美國公民。(美聯社)

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

2020-10-17 23:03
美國民主黨總統候選人拜登在競選期間常常失言。 圖／擷取自YouTube

白登再口誤「你們正嘗試自己胸部」

2020-10-13 07:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2歲女兒拍媽裸體 誤傳15人 同事點開尷尬回「謝謝」

2歲女兒拍媽裸體 誤傳15人 同事點開尷尬回「謝謝」
收到陌生男裸照怎麼辦？她一句神回覆嚇退對方

收到陌生男裸照怎麼辦？她一句神回覆嚇退對方
逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚
投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證
麥當勞前員工爆料 加註「一條件」就能點到剛炸好薯條

麥當勞前員工爆料 加註「一條件」就能點到剛炸好薯條