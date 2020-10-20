我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠今年「多害死」30萬人 CDC強烈建議戴口罩搭機

川普造勢高呼「拿下賓州就贏了選舉」

兩黨議員共提「台灣關係強化法案」 盼提升美台關係

中央社華盛頓20日專電
共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）今天聯合民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley），共同提出「台灣關係強化法案」。(取自盧比歐網站)
共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）今天聯合民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley），共同提出「台灣關係強化法案」。(取自盧比歐網站)

美國兩黨參議員今天提出「台灣關係強化法案」，盼從外交、軍事、商業及文化等多方面提升美台關係，包含成立美國跨部會台灣政策工作小組、洽簽自貿協議，並邀請台方參與軍演等。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）今天聯合民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley），共同提出「台灣關係強化法案」（Taiwan Relations Reinforcement Act），希望從多方面更新美國對台政策，使其更能反映當前現狀。

根據草案內容，法案生效90天內，美國總統應成立跨部會台灣政策工作小組，研擬強化美台關係的政策與作為，並繳交報告給國會。工作小組成員應囊括白宮、國安會、國務院、國防部、財政部、商務部及貿易代表署（USTR）資深官員。

在外交方面，法案要求升格美國在台協會（AIT）台北辦事處處長一職，未來提名案須比照美國一般駐外大使任命，也須獲得參議院確認同意。據了解，AIT處長一職目前是由美國國務卿任命，任命案也不須經過參議院同意。

在軍事方面，法案指出，「國會意見」認為，美國應邀請台灣參加雙邊或多邊軍事演練，也應與台方就軍售定期舉辦雙邊戰略對話。

針對商業交流，法案呼籲美方恢復台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，並與台方簽署自由貿易協定（FTA）。法案也呼籲美國行政部門制定行為準則，教導美國企業如何應對中國「銳實力」，例如因為台灣稱謂受到北京施壓等。

在文化教育方面，法案要求國務卿成立非營利性質「美台文化交流基金會」（US-Taiwan Cultural Exchange Foundation），以深化未來雙邊領袖連結。基金會應與教育機構合作，送高中及大學學生至台灣學習中文，並修習文化、歷史與政治等相關科目。

此外，法案也指示國務卿，就如何與台灣合作成立孔子學院替代機構，以在教導中文之際推廣自由、民主與普世價值，於法案生效90天內繳交報告。

盧比歐表示：「台灣同為民主政體，也是美國在印太區域重要安全夥伴，繼續增強雙邊關係必須持續是美國外交政策一大優先事項。」他說，新法案將能更新美國對台政策，並處理中共所帶來的眾多威脅與挑戰。

默克利則指出，台灣民主對印太區域和平與穩定扮演關鍵角色，美方應動用其外交、經濟與文化影響力，支持如台灣一般共享美國價值的夥伴。

美國 台灣 國務卿

上一則

非必需消費品 僅次科技股

下一則

總統大選決戰6大搖擺州 川普民調緊咬白登

延伸閱讀

美國會小組推包裹式提案 盼一口氣過7部挺台法案

美國會小組推包裹式提案 盼一口氣過7部挺台法案
川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？

川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？
債留子孫？克魯曼：美國此刻推赤字支出 才是負責任

債留子孫？克魯曼：美國此刻推赤字支出 才是負責任
美國政府要告Google非法壟斷

美國政府要告Google非法壟斷

熱門新聞

美國總統川普(右)和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）1日確診新冠肺炎後，他們的獨子拜倫（Barron Trump，左）不久也確診為新冠肺炎，但目前已恢復。美聯社

川普兒子拜倫曾確診新冠肺炎 第一夫人自訴感染時症狀

2020-10-14 16:29
墨西哥裔的阿奎爾(後排右)在疫情爆發七個多月，幾乎要失去餐廳事業的同時，家庭成員一個個被感染，包括他的父親、67歲的耶素斯(後排右二)不敵病魔，家族中連續八人病逝。(取材自GoFundMe網站)

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

2020-10-19 22:02
美國總統川普16日出席喬治亞州梅崗市造勢活動。歐新社

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

2020-10-17 10:55
「紐約客」雜誌作家及有線電視新聞網首席法律分析師圖賓。(美聯社)

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

2020-10-19 22:40
美中緊張關係繼續惡化。華爾街日報指北京揚言拘留美國公民。(美聯社)

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

2020-10-17 23:03
美國民主黨總統候選人拜登在競選期間常常失言。 圖／擷取自YouTube

白登再口誤「你們正嘗試自己胸部」

2020-10-13 07:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2歲女兒拍媽裸體 誤傳15人 同事點開尷尬回「謝謝」

2歲女兒拍媽裸體 誤傳15人 同事點開尷尬回「謝謝」
收到陌生男裸照怎麼辦？她一句神回覆嚇退對方

收到陌生男裸照怎麼辦？她一句神回覆嚇退對方
逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚
投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證
麥當勞前員工爆料 加註「一條件」就能點到剛炸好薯條

麥當勞前員工爆料 加註「一條件」就能點到剛炸好薯條