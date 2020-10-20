非必需消費品 僅次科技股
科技股並不是今年股市的唯一主導力量。消費性非必需品產業是2020年表現次佳的類股，受新冠疫情期間網路支出激增推動，由Etsy和亞馬遜領導的XLY消費性非必需品ETF上漲超過20%。
Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)表示，該類股應會繼續領導股市直到今年年底，「最近幾個月已經出現領漲集團進入關鍵的領域，像是消費性非必需品和工業，已展現長期向上和輪轉性跡象，這應該受到牛市周期和再走高空間的支撐。」
沃德以比較高波動股票與低波動股票來衡量消費性非必需品的領導地位。他說，近幾個月來，在家用耐久財和專業零售商推動下，高波動股票的數量猛增。
他說，「我想強調的是，這是整體產業的全面崛起，無論股票大小，但是其中有一支個股值得觀察，那就是房屋建商Lennar，它已突破2005年來的15年上檔壓力區，未來會有更多上漲空間。」
New Street Advisors創始人薩普魯(Delano Saporu)期待著表現已很好的亞馬遜可漲得更多，「我絕對認為它仍然可以持續走升。」「假期購物季將屆，很多人在準備購物清單。很多人會在照顧好基本必需品後便開始花錢。」
亞馬遜尚未公布上周會員日活動的總銷售額，但該公司宣布，在為期2天的活動中，第三方賣家創造超過35億元的銷售額，較去年同期增加60%。
薩普魯也將Nike視為另一支消費性非必需品個股，「它有穩定的營收。雖然店面零售降低，但是數位銷售卻在成長，這非常重要，因為它們努力在疫情期間改變戰略，而且仍在向投資人支付股利。」
Nike殖利率為0.77%。今年來股價上漲26%。
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