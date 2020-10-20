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司法部控違反反托拉斯法 Google稱有嚴重瑕疵

中央社華盛頓20日綜合外電報導
美國司法部今天控告網路業巨擘谷歌公司（Google）違反反托拉斯法，谷歌表示這項指控有「嚴重瑕疵」，如果政府勝訴，使用者將更難取得優秀的搜尋工具和平價智慧型手機。美聯社
美國司法部今天控告網路業巨擘谷歌公司（Google）違反反托拉斯法，谷歌表示這項指控有「嚴重瑕疵」，如果政府勝訴，使用者將更難取得優秀的搜尋工具和平價智慧型手機。美聯社

美國司法部今天控告網路業巨擘谷歌公司（Google）違反反托拉斯法，谷歌表示這項指控有「嚴重瑕疵」，如果政府勝訴，使用者將更難取得優秀的搜尋工具和平價智慧型手機。

美國司法部與11個州控告谷歌濫用稱霸網路的地位妨礙對手競爭，對消費者造成損害。司法部表示不排除任何選項，包括讓谷歌拆解。這是美國數十年來最重大的反托拉斯案件。

谷歌資深副總裁華克（Kent Walker）在部落格貼文說：「美國反托拉斯法旨在促進創新和協助消費者，而非讓競爭環境有利於個別競爭者，或使人們更難獲得他們想要的服務。」

路透社報導，美國總統大選即將在11月3日舉行，司法部在選前提告Google，可能會被視為是種政治姿態，因為這實現了美國總統川普的承諾。他曾答應過選民，會追究某些遭指控打壓保守派聲音的企業。

與司法部共同提告的11個州，檢察長都是共和黨籍。

這宗訴訟案將是美國政府20多年前對微軟公司（Microsoft）提告的劃時代案件以來，針對保護市場競爭採取的最重大行動。

由於司法部和聯邦貿易委員會（FTC）都在對蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）和臉書（Facebook）等大型科技公司進行調查，這宗案件可能只是政府採取其他重大反托拉斯行動前開出的第一砲。

國會議員和消費者長久以來一直指控，Google濫用在網路搜尋和廣告市場的獨霸地位，妨礙對手競爭以提升獲利。Google母公司Alphabet股價不斷走高，目前市值已超過1兆美元。

批評家指出，歐洲主管機關雖對Google祭出鉅額罰款並強制其改變作法，但還不夠嚴厲，必須要讓Google有結構性改變，才能扭轉這家公司的作為。

美國 司法部 Google

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