百年來最重大反托辣斯訴訟 美司法部告Google

美國司法部20日對Google提出反壟斷訴訟。 路透

彭博資訊引述知情人士報導，美國司法部 20日對字母公司旗下的Google 提出反壟斷訴訟，控告該公司濫用其身為全球最大搜尋引擎的優勢；這是逾二十年來，甚至可能是過去一世紀以來，美國最重大的反托辣斯訴訟。

Google目前控制約90%美國網路搜尋市場，法院紀錄顯示，司法部20日在華盛頓對Google提告；這起訴訟由司法部與11名共和黨州檢察長聯合提出，但訴狀尚未公布。

這起訴訟將是政府對Google多項訴訟的第一步，德州州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）正準備就谷歌在數位廣告市場的行為提起訴訟，目前，廣告業主和廣告發行商購買網路廣告使用的技術，大多由Google控制。

據彭博資訊報導，其他幾州的州檢察長也正準備對Google的搜尋業務另行提起反托辣斯訴訟，包括愛荷華州和科羅拉多州在內。

Google的搜尋事業是該公司最大營收來源，也資助該公司擴張至電子郵件、線上影音、智慧手機軟體、地圖、雲端運算、自駕車和顯示廣告等領域。搜尋引擎能夠影響數以千計線上公司的命運，這些公司都仰賴Google，才能出現在用戶眼前。

美國眾議院反托辣斯委員會日前公布一份報告，抨擊Google和其他三大科技巨頭臉書、蘋果和亞馬遜濫用其身為數位經濟把關者地位來打壓競爭。